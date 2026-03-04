Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.0 комментариев
ООН начала перевод сотрудников из Ирана в Сирию и Ливан
УВКБ ООН объяснило переброску персонала из Ирана обострением регионального кризиса
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке международная организация передислоцирует специалистов для помощи вынужденным переселенцам.
Управление верховного комиссара направляет специалистов из Ирана и Афганистана в соседние государства, передает РИА «Новости».
В ведомстве заявили: «Сотрудников УВКБ ООН, управления ООН по делам беженцев, переводят из Ирана и Афганистана в Ливан и Сирию, чтобы поддержать людей, вынужденных покинуть свои дома в связи с усилением регионального кризиса».
Организация продолжает внимательно следить за обстановкой в Исламской республике, где сейчас находятся 1,65 млн беженцев. Представители управления подчеркнули, что продолжают оказывать помощь нуждающимся, невзирая на возникшие логистические трудности.
Обострение произошло после того, как США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам, что привело к жертвам среди мирного населения. Тегеран ответил атаками на израильскую территорию и американские базы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центрального командования США заявил о нанесении ударов по 2 тыс. целей на иранской территории.