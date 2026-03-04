  • Новость часаСпецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву
    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе
    СМИ сообщили о выборах сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
    На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Испания призвала США уважать международное право
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    4 марта 2026, 06:41

    США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные уничтожили в ближневосточном регионе крупную группировку иранского флота, включая боевую подводную лодку, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэдли Купер.

    Американская армия потопила 17 иранских военных судов, в числе уничтоженных целей также есть одна субмарина, сказал Купер, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе нет ни одного иранского судна.

    «Мы не остановимся на достигнутом», – указал военачальник.

    До этого США заявляли об уничтожении всех иранских кораблей в акватории Оманского залива. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал о планах Вашингтона ликвидировать флот Тегерана без ввода наземных войск.

    3 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появилось видео, на котором американский пилот в Кувейте был вынужден встать на колени.

    На кадрах видно, как летчик, все еще находящийся рядом с парашютом после приземления, окружен группой местных жителей. Один из мужчин держит над головой металлическую трубу, будто собираясь нанести удар. В ответ пилот кричит: «Отойдите, остановитесь!», пытаясь остановить приближающихся людей, передает New York Post.

    По данным публикации, самолет был сбит огнем союзной стороны во время активных боевых действий. Летчик несколько раз повторяет, что он американец, и в какой-то момент опускается на колени, демонстрируя, что не представляет угрозы. В итоге местные жители, по всей видимости, понимают, что перед ними не иранский военный, после чего мужчина опускает трубу, а напряженная ситуация сходит на нет.

    Отдельная фотография инцидента ранее вызвала сомнения у фактчекеров: портал Snopes указал на возможные признаки ИИ-обработки изображения. В то же время эксперты по верификации видео из Storyful подтвердили, что запись плохого качества была сделана в районе Аль-Ахмади в Кувейте. Подлинность эпизода также соотносится с материалами, проверенными агентством Reuters.

    Тем временем в интернете набирает популярность еще одно видео с места событий: на нем другой пилот F-15E Strike Eagle улыбается, общаясь с местными жителями, которые подбегают к ней с вопросами о самочувствии и предлагают помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили, что три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за «дружественного огня».

    Один из истребителей F-15 ВВС США был сбит в небе над Кувейтом по ошибке при идентификации.

    Случаи уничтожения американских военных самолетов «дружественным огнем» происходят с 1994 года, несмотря на развитие технологий и высокий уровень подготовки экипажей.

    3 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая

    Публицист Колясников высмеял жалобы туристов из Дубая на фоне боевых действий

    Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял жалобы туристов, вернувшихся из Дубая после операции США и Израиля против Ирана.

    Российский публицист Сергей Колясников высмеял в своем Telegram-канале рассказы туристов, вернувшихся из Дубая во время операции США и Израиля против Ирана. В своем сообщении он с иронией отозвался о переживаниях соотечественников, которые жаловались на «страдания» в пятизвездочных отелях.

    Колясников привел в пример слова одной из туристок, которая рассказала о страхе за свою жизнь и том, что в условиях напряженности алкоголь «не лез в горло».

    Общественник язвительно добавил, что за «оборону Дубая» россиян стоило бы наградить орденами. Он подчеркнул, что жители таких городов, как Белгород, Донецк и Новороссийск, могли бы с удивлением наблюдать за этим «цирком».

    Военкор Дмитрий Стешин поддержал мнение Колясникова и заметил, что российские СМИ выставляют туристов едва ли не героями.

    В понедельник первый за трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

    С Ближнего Востока вернули 1,5 тыс. российских граждан.

    Туристка из Казани сообщила, что информацию о трансфере до аэропорта они получили за десять минут до выезда.

    Житель Дубая заявил о спокойной обстановке в городе во время обстрелов.


    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    Авианосец USS Abraham Lincoln ушел в Индийский океан после ракетных атак Ирана
    @ MC3 Thaddeus Berry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский авианосец USS Abraham Lincoln находился на расстоянии 250-300 километров от берегов Ирана, после атаки на исламскую республику судно ушло в направлении юго-восточной части Индийского океана, сообщил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) Али Мохаммад Наини.

    По его словам, американский авианосец USS Abraham Lincoln находился в 250-300 километрах от побережья Ирана, передает РИА «Новости».

    Наини добавил, что корабль находился вблизи портового города Чабахар на юго-востоке страны. После атаки судно покинуло этот район и взяло курс на юго-восточную часть Индийского океана.

    По словам Наини, по авианосцу были выпущены четыре крылатые ракеты.

    Напомним, что КСИР 1 марта сообщил о ракетном обстреле авианосца USS Abraham Lincoln. В то же время Центральное командование вооруженных сил США подчеркнуло, что ни одна из иранских ракет не попала в авианосец и даже не приблизилась к нему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и в Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по базе США в Эрбиле. Иран также нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.


    3 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    3 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Иран пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля

    Представитель КСИР пригрозил США и Израилю «вратами ада»

    Иран пригрозил «открыть врата ада» для США и Израиля
    @ Leo Correa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран продолжит наносить целенаправленные удары по целям США и Израиля, для них будут открыты «врата ада», сообщил представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини.

    О планах КСИР в отношении США и Израиля рассказал представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Mizan.

    Выступая с заявлением, он пообещал дальнейшие удары по американским и израильским целям.

    «Врагу следует ожидать продолжения целенаправленных… атак. Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой всё больше и больше», – сказал Наини. Агентство уточнило, что представитель КСИР увязал свои слова с намерением Тегерана наращивать давление на противников, подчеркивая, что атаки будут носить прицельный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США распорядился эвакуировать сотрудников американских посольств в Бахрейне, Ираке и Иордании. США приостановили работу своих генконсульств в Пакистане из-за массовых протестов. Взрыв привел к пожару в посольстве США в Эр-Рияде.


    3 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    @ Revierfoto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МОК объяснил, почему не вводит санкции против спортсменов США и Израиля: в период Олимпийских игр комитет сохраняет нейтралитет, чтобы спорт оставался площадкой для мирной конкуренции, независимо от геополитических конфликтов.

    Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о своем нейтралитете после вопроса о возможных санкциях к спортсменам США и Израиля в связи с событиями на Ближнем Востоке.

    «В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают трагедии, сейчас, как никогда прежде, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции», – цитирует заявление организации официальный сайт МОК.

    Также в комитете напомнили, что резолюция ООН об олимпийском перемирии носит декларативный характер и не имеет обязательной силы: ее принимают страны – члены ООН для каждой Олимпиады и Паралимпиады, а окончательное решение остается за государством-организатором. МОК при этом обладает лишь статусом постоянного наблюдателя при ООН, что не дает ему полномочий контролировать исполнение международных договоренностей.

    Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований из-за СВО на Украине – это решение было поддержано большинством федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МОК не осмелится ввести санкции против спортсменов из США и Израиля. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал еще куда более резко.

    Ранее представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Также Тегеран сообщил о гибели 160 учеников при ударе по школе в Минабе.


    3 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Массовые протесты охватили США после ударов по Ирану

    Жители почти 40 городов США осудили военную операцию против Ирана

    Массовые протесты охватили США после ударов по Ирану
    @ David Suns/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В десятках городов США прошли акции против ударов по Ирану, где участники, объединенные коалицией из 30 организаций, назвали операцию США и Израиля роковой ошибкой.

    Демонстрации против действий американских и израильских военных охватили почти 40 городов, сообщает телеканал ABC-7.

    Организаторами выступлений стало объединение из 30 различных общественных организаций. Несмотря на разные приоритеты, активисты единогласно осудили операцию на Ближнем Востоке.

    Участники акций заявили, что готовы протестовать «сколько потребуется». Демонстранты считают силовые действия союзников в отношении исламской республики неоправданными, отмечает ТАСС.

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по иранским объектам, включая Тегеран, 28 февраля, объяснив это якобы исходящими ракетной и ядерной угрозами. В результате атак погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники.

    Корпус стражей исламской революции ответил масштабной операцией против объектов на израильской территории. Также ударам подверглись американские цели в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей руководства исламской республики. Корпус стражей исламской революции заявил о гибели и ранении около 200 американских военных в результате ответных атак.

    3 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    Лавров заявил о полноценной войне на Ближнем Востоке
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия ударов по иранской территории ощущаются во всем регионе, где фактически развернулись полноценные боевые действия, по сути, война, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток находится в состоянии войны из-за агрессии против Ирана. По его словам, последствия этого конфликта охватили весь регион, включая арабские страны, где уже имеются экономические потери и человеческие жертвы, передает ТАСС.

    «Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», – заявил глава МИД.

    Лавров отметил, что односторонних санкций против США по поводу ситуации вокруг Ирана со стороны других государств не ожидается. По его словам, никто не станет вводить подобные ограничения в одностороннем порядке, и ждать этого не стоит.

    Лавров также подчеркнул необходимость прекращения любых действий, ведущих к жертвам среди мирного населения на Ближнем Востоке. Он заявил, что для стабилизации ситуации важно сделать все возможное, чтобы не допускать гибели гражданских, будь то в Иране, где жертвами удара по школе стали более 150 девочек, или в других странах региона, где страдает гражданская инфраструктура.

    Число жертв массированных бомбардировок исламской республики со стороны Вашингтона и Тель-Авива достигло 787 человек.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации 48 ключевых представителей иранского руководства в ходе спецоперации.

    Напомним, Иран в ответ на агрессию США и Израиля начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4».

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником на Ближнем Востоке, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    3 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

    Экономист Колташов: Война на Ближнем Востоке вызовет спад промышленности Европы

    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и наведут в республике «порядок». Если же конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар. Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало кризис в ЕС.

    «Bloomberg не совсем точен в своих суждениях. Из материала следует, будто сейчас в ЕС все хорошо, но из-за событий на Ближнем Востоке странам-членам объединения грозит кризис. На деле в современной Европе происходит экономическая деградация, и началась она до эскалации в ближневосточном регионе», – отметил экономист Василий Колташов.

    Он напомнил, что в 2022-2023 годах европейцы понесли потери, в частности, в химической промышленности, металлургии. «Сейчас эти процессы будут развиваться более интенсивно. Государства континента ждет новая волна сокращения промышленного производства. «Евростат» же в попытке скрыть кризис трактует его как «нулевой рост», – предположил собеседник.

    Однако реальный спад в экономике отразится на европейских обывателях. «Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС», – спрогнозировал экономист.

    «Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги», – продолжил Колташов.

    «Еврокомиссия же ничего не сможет с этим сделать и по привычке свалит вину на Москву и Тегеран», – считает он. По его оценкам, даже если в ЕС захотят снова покупать российские нефть и газ, это может не получиться.

    «Сейчас Китай интенсивно покупает у России энергоносители. Если же Иран ощутимо подкосит своими ударами добычу нефти и газа в странах Персидского залива, занимающих 30% мирового рынка, то российские углеводороды уйдут в Юго-Восточную Азию, которая раньше покупала их на Ближнем Востоке, – рассуждает спикер. – Россия в таком случае может нарастить производство газа и нефти и давать 30-процентный дисконт покупателям на фоне повышения мировых цен на энергоносители».

    «Выход у Европы из этой ситуации один – смена властей в странах ЕС на условных «Викторов Орбанов». Но это произойдет только в том случае, если деградация европейской экономики будет слишком болезненно ощущаться населением. Это вызовет электоральную революцию, когда люди будут голосовать за совершенно другие политические силы, и выходить на улицы, чтобы отстоять результаты выборов», – подчеркнул Колташов.

    «Цены на нефть на мировых рынках выросли после начала нового противостояния на Ближнем Востоке, затронувшего страны Персидского залива», – соглашается германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Европа продолжает отказываться по политическим причинам от российских энергоносителей.

    «Естественно, в этих условиях Евросоюз ждет ужесточение энергетического кризиса и общее ухудшение экономики. В Брюсселе это осознают, но слепо надеются, что США и Израиль как можно быстрее решат поставленные цели и наведут в Иране нужные Вашингтону и Тель-Авиву порядки. О том, что будет, если не получится сменить режим в Исламской республике, предпочитают пока вслух не размышлять», – указал собеседник.

    Ранее западные аналитики посчитали, что Евросоюз поразит новый экономический кризис в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. «Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», – заявил Карстен Бжески из финансовой группы ING.

    Сотрудники Bloomberg Economics Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе полагают, что если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, то ущерб окажется ограниченным. Однако затяжная война, которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше, чтобы защитить избирателей от растущих расходов, и оказать давление на действующих лидеров, добавили эксперты.

    Отметим, цены на энергоресурсы пошли вверх на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В понедельник газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 30% и впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов.

    По данным на 13.39 мск котировки фьючерсов на сорт Brent на бирже ICE поднялись на 7,23%, до 83,36 долларов за баррель. Эксперт по энергетике Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что котировки на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель.

    Кроме того, растут цены на алюминий. Длительный конфликт может оставить алюминиевые заводы в ОАЭ и Саудовской Аравии без сырья, что приведет к сокращению экспорта металла. На Ближний Восток приходится 9% мирового производства алюминия, и, по расчетам Goldman Sachs Group Inc., месяц простоя может привести к скачку цен до 3600 долларов за тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне 3196 долларов за тонну, после повышения на 1,7% в понедельник, пишет Bloomberg.

    На этом фоне Владимир Зеленский начал переживать, что США и Европа могут вовсе забыть о помощи Киеву и полностью сосредоточиться на Ближнем Востоке. «Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, самим американцам оно понадобится, как и в прошлом году», – пожаловался он.

    Примечательно, что страны ЕС не могут решить, как они относятся к операции против Ирана. Издание Politico называет войну на Ближнем Востоке новым испытанием для Евросоюза, в котором ранее уже возник раскол.

    Так, министры иностранных дел стран сообщества не смогли выработать единую позицию по ситуации в ближневосточном регионе. В последние дни члены объединения проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков.

    Лидеры Европы открестились от участия в атаке на Иран. «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», – говорится в совместном заявлении Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера.

    Они осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных оборонительных мер, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА на корню», – отметили лидеры.

    Вместе с тем, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что его страна не планирует вступать в военные действия против Тегарана. В отличие от Британии, которая разрешает США использовать свои базы в регионе для уничтожения иранских пусковых установок, у Германии таких объектов нет. «У нас также нет соответствующих военных средств», – сказал чиновник.

    При этом Стармер тоже пообещал «не присоединяться к наступательным действиям» против Исламской республики. По его словам, Британия извлекла урок из ошибочной военной кампании в Ираке. Дональд Трамп обиделся на британского премьера. «Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», – сказал президент США в интервью изданию Sun, комментируя позицию Стармера.

    У главы Белого дома есть повод для обид и на Испанию, правительство которой не разрешило использовать свои военные базы американским силам. По данным The New York Times, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

    Как отмечает Politico, события на Ближнем Востоке вызвали новые разногласия и между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен. Вместо работы над общей позицией сообщества «брюссельские бюрократы сосредоточились на том, кто должен выступать и на каком правовом основании», говорится в материале.

    Председатель Еврокомиссии и глава Европейского совета Антониу Кошта в субботу поспешили выпустить совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС, которая за полчаса до этого опубликовала пост, в котором сообщила, что изучает дипломатические решения.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы. «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидер Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 02:39 • Новости дня
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в соцсетях назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».

    Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте НОАК. «Самая смертоносная угроза – враг внутри. Самый дорогостоящий просчет – слепая вера в мир. Самая суровая реальность – логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс – иллюзия победы. Самая надежная опора – самодостаточность», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    @ Ahmad Halabisaz/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране было остановлено на фоне боевых действий, однако проект останется в числе приоритетов Росатома, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

    Работы на стройплощадке новых блоков АЭС «Бушер» в Иране временно остановлены, передает РИА «Новости». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что несмотря на сложную обстановку из-за боевых действий против Ирана, проект будет оставаться одним из ключевых для корпорации.

    Он отметил: «Конечно же, в Иране на объекте работа остановлена... В силу ведения боевых действий против Ирана прогнозировать пока дальнейший ход развития событий сложно, но наши люди там останутся в любом случае. Этот объект будет в числе наших приоритетов. Мы понимаем свою ответственность перед иранским народом, перед правительством Ирана за реализацию объекта «Бушер», второго и третьего блоков, за работу первого блока».

    На территории АЭС «Бушер» сейчас находятся 639 российских граждан, сообщает ТАСС. Детей удалось заранее вывезти, на объекте осталось немного женщин, хотя многие приняли решение остаться вместе с мужьями. Лихачев сообщил, что при первой же возможности и при наступлении паузы между ударами планируется эвакуировать около 150-200 человек. Для этого уже подготовлены автобусы и проработаны маршруты выезда.

    Лихачев также отметил, что ситуация находится на личном контроле у президента России. По его словам, российская сторона уведомила руководство Израиля, США, арабских стран и стран Персидского залива о необходимости недопущения рисков и тем более прямых ударов по ядерному объекту.

    28 февраля сообщалось, что атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, принимаются меры для обеспечения безопасности сотрудников.

    3 марта 2026, 12:51 • Новости дня
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    @ Vantor/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива в Натанзе получил повреждения, при этом радиологических последствий не ожидается, сообщили в МАГАТЭ.

    МАГАТЭ подтвердило повреждение зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе, передает РИА «Новости».

    Агентство сослалось на свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали разрушения входной группы зданий объекта.

    Ранее канал CNN со ссылкой на изображения компании Vantor сообщил, что повреждения могли возникнуть после американо-израильских атак на ядерный объект в Натанзе. В сообщении МАГАТЭ отмечается: «Радиологических последствий не ожидается, и дополнительного воздействия на завод по обогащению топлива, который был серьезно поврежден во время конфликта в июне, не обнаружено».

    МАГАТЭ подчеркивает, что ситуация находится под контролем, а угрозы распространения радиоактивных материалов нет. Агентство продолжает следить за развитием событий и оценивать состояние объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что любые атаки на ядерные объекты могут привести к выбросам радиации.

    4 марта 2026, 01:34 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    «Учитывая неоднократные предупреждения ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более 10 нефтяных танкеров, проигнорировавших эти предупреждения, были поражены различными ракетными снарядами и сгорели», – заявил Акбарзаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Он также отметил, что в настоящее время проход нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через Ормузский пролив невозможен.

    Ранее Акбарзаде сообщил, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    Во вторник индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

    2 марта власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у своих берегов, в результате которого погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.

    3 марта 2026, 15:31 • Новости дня
    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране

    CBS: США будут продолжать операцию в Иране до достижения поставленных целей

    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения нескольких ключевых целей, сообщил канал CBS News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

    По данным CBS News, Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана, передает ТАСС.

    Кроме этого, глава Белого дома хочет не допустить, чтобы Тегеран «разработал ядерное оружие». Еще одна задача – лишить Иран возможности вооружать, финансировать и координировать «террористические армии» на территории других стран.

    Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.

    3 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Qatar Energy заморозила производство алюминия и метанола вслед за СПГ

    Qatar Energy прекратила выпуск полимеров и алюминия вслед за СПГ

    Tекст: Мария Иванова

    После ударов иранской авиации Qatar Energy остановила переработку в Катаре, прекратив выпуск карбамида, полимеров, метанола, алюминия и других промышленных продуктов.

    Компания объявила о прекращении переработки вслед за остановкой производства сжиженного природного газа. Это решение связано с последствиями воздушных ударов Ирана, передает ТАСС.

    «Qatar Energy останавливает переработку. Вслед за решением Qatar Energy прекратить производство сжиженного природного газа и сопутствующих продуктов, Qatar Energy прекращает производство некоторых продуктов переработки в Катаре, включая карбамид, полимеры, метанол, алюминий и другие продукты», – отмечается в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания QatarEnergy полностью прекратила производство сжиженного природного газа на всех своих объектах

    Ранее министр энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби предупреждал о возможности остановки поставок топлива в Европу.

