Власти Ирана заявили о сбитом израильском военном самолете

Tекст: Вера Басилая

Представитель городских властей Хосейн Аббаси рассказал агентству, что иранские силы ПВО сбили военный самолет, который принадлежал ВВС Израиля, в небе над городом Варамин к юго-востоку от Тегерана, передает ТАСС.

По информации, распространенной через агентство IRNA, Аббаси заявил, что армейские средства ПВО сбили и уничтожили истребитель F-35 в районе Джавадабад городского округа Варамин.

Это уже пятый израильский F-35, который был сбит иранскими ПВО за последнее время.

Аббаси подчеркнул, что сейчас служба безопасности и военные продолжают изучать обстоятельства произошедшего. По его словам, дополнительные данные будут опубликованы в ближайшее время.

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