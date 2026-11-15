Французская платформа Maileva сообщила об утечке данных 22 млн клиентов

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел в конце сентября в результате хакерской атаки на сервис Maileva, занимающийся рассылкой корреспонденции для компаний и ведомств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cyberattaque.org.

«Кража идентификационных данных затронула 22 млн человек: имя, фамилия, почтовый адрес. Инцидент коснулся нескольких тысяч компаний – клиентов Maileva», – говорится в заявлении компании.

Атака затронула социальные жилищные организации, лаборатории, медицинские учреждения и другие структуры, уже начавшие публиковать уведомления об утечке, однако этот перечень составляет лишь часть всех пострадавших.

В результате кибератаки были скомпрометированы данные примерно каждого третьего жителя Франции. Maileva заявила, что уведомила профильные органы, подала жалобу, и сейчас по факту инцидента ведется расследование.

Как сообщил в начале октября генерал-майор национальной жандармерии Франции Андре Петио, персональные данные приблизительно 80% граждан страны выставлены на продажу в даркнете в результате хакерских атак, совершенных за последние месяцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило иранское хакерское подразделение в поджогах супермаркетов после взлома почти 700 холодильных установок.

В октябре прошлого года личные данные 25 из 36 членов кабинета министров Франции, включая премьер-министра Себастьяна Лекорню, в результате нескольких кибератак оказались в свободном доступе в интернете.