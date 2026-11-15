В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Французская платформа Maileva сообщила об утечке данных 22 млн клиентов
Французская платформа Maileva, дочерняя компания государственной почтовой службы La Poste, сообщила об утечке персональных данных 22 млн пользователей, затронувшей несколько тысяч компаний.
Инцидент произошел в конце сентября в результате хакерской атаки на сервис Maileva, занимающийся рассылкой корреспонденции для компаний и ведомств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cyberattaque.org.
«Кража идентификационных данных затронула 22 млн человек: имя, фамилия, почтовый адрес. Инцидент коснулся нескольких тысяч компаний – клиентов Maileva», – говорится в заявлении компании.
Атака затронула социальные жилищные организации, лаборатории, медицинские учреждения и другие структуры, уже начавшие публиковать уведомления об утечке, однако этот перечень составляет лишь часть всех пострадавших.
В результате кибератаки были скомпрометированы данные примерно каждого третьего жителя Франции. Maileva заявила, что уведомила профильные органы, подала жалобу, и сейчас по факту инцидента ведется расследование.
Как сообщил в начале октября генерал-майор национальной жандармерии Франции Андре Петио, персональные данные приблизительно 80% граждан страны выставлены на продажу в даркнете в результате хакерских атак, совершенных за последние месяцы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило иранское хакерское подразделение в поджогах супермаркетов после взлома почти 700 холодильных установок.
В октябре прошлого года личные данные 25 из 36 членов кабинета министров Франции, включая премьер-министра Себастьяна Лекорню, в результате нескольких кибератак оказались в свободном доступе в интернете.