Закон против инклюзивности во Флориде сорвал парад ко Дню святого Патрика

В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр

Tекст: Вера Басилая

«В Киеве началось возведение понтонных мостов. Они будут готовы через три-четыре месяца», – заявил Крейденко.

Крейденко добавил, что движение по зеленой ветке киевского метро между берегами реки, скорее всего, не возобновится до начала следующего года, передает ТАСС.

Ранее движение по ключевым переправам украинской столицы было ограничено из-за их разрушения в результате ракетных ударов. На Южном мосту проезд для легковых автомобилей с правого берега на левый закрыт, в обратном направлении – ограничен, а движение грузовиков запрещено. На Северном мосту также введены существенные ограничения: частному транспорту запрещен проезд с левого берега на правый, грузовикам – в обе стороны. Метро не функционирует уже несколько недель, в результате чего путь между берегами Днепра занимает у жителей 2-2,5 часа вместо привычных 20-30 минут.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца власти Украины приступили к строительству дополнительных мостовых переправ через Днепр в Киеве.

В октябре украинский архитектор Олег Гречух назвал нереалистичным строительство нового моста через Днепр в столице.

За несколько дней до этого власти Киева сообщили о планах начать строительство резервных переправ через Днепр из-за повреждения мостов.