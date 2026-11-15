В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Закон против инклюзивности во Флориде сорвал парад ко Дню святого Патрика
Власти города Делрей-Бич в штате Флорида отменили традиционный парад ко Дню святого Патрика, использовав для этого закон об ограничении мероприятий, связанных с разнообразием, равенством и инклюзивностью, пишет Washington Post.
«Это решение не носит бюджетного характера и не является результатом решения местной политики. Это вопрос соблюдения закона штата», – говорится в заявлении властей города.
Губернатор штата Рон Десантис назвал отмену мероприятия трюком и подчеркнул, что власти Делрей-Бич неверно трактуют закон, пишет Washington Post.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Десантис лишил автономии компанию Walt Disney World в наказание за то, что та вразрез с законом штата поддерживала обсуждение гендерной идентичности с детьми.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Десантисе в 2021 году.