Посольство России: Провокация с танком в Берлине полностью провалилась

Посольство России в Германии заявило, что украинская провокация с танком в Берлине полностью провалилась

Провокация с выставленным проукраинскими организаторами танком у российского посольства в Берлине не удалась из-за реакции жителей города, приносивших туда цветы, сообщило дипломатическое ведомство.

Ведомство заявило, что организаторы провокации явно не рассчитывали на такую реакцию местной общественности. «Растерянно топчутся вокруг танка, огороженного заградительными барьерами от новых цветов. Полный провал», – добавили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Люди до сих пор продолжают нести цветы к установленному у посольства России танку, но находятся те, кто сбрасывает розы с бронемашины. На видео агентства Ruptly видно, что ситуация у российского посольства напряженная. Один мужчина ударил женщину, которая помешала ему сбросить цветы с российского танка.

Посольство напомнило, что ранее проукраинские активисты и организаторы данной «инициативы» уничтожили цветы, которые германские граждане и российские соотечественники массово возложили 25 февраля 2023 года к подбитому российскому танку, установленному у здания посольства России в Берлине.

Отмечается, что для того, чтобы остановить дальнейшее возложение цветов, приехавший к месту событий организатор установки танка журналист и автор книг про национал-социализм Вилянд Гибель выставил перед танком ограждение. По словам Гибеля, это «его» выставочный проект, и если украинцам не нравятся цветы на танке, то им там не бывать.

В сообщении говорится, что тем самым простым немцам предельно ясно дали понять, что их точка зрения на происходящие на Украине события, выраженная в самой миролюбивой форме в их собственном доме, не имеет права на существование, если не нравится кому-то в Киеве.

Накануне сообщалось, что в Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала.

Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.