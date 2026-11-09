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Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из-за ожогов ребенка
Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из‑за ожогов ребенка
В Северной Осетии освобождена от должности воспитательница детского сада во Владикавказе, пролившая кипяток на ребенка, сообщило министерство образования республики.
«По результатам служебной проверки воспитатель освобождена от занимаемой должности, руководителю детского сада объявлен выговор», – сообщило ведомство в Max.
Отмечается, что при первичной проверке в детсаду нашли нарушения требований безопасности, создававшие угрозу жизни и здоровью воспитанников. Официальное представление направлено в управление образования Владикавказа.
Местные СМИ писали, что инцидент произошел 30 сентября. По данным журналистов, воспитатель вскипятила в чайнике воду, столкнулась с мальчиком и пролила на него кипяток, передат РИА «Новости». Ребенок получил ожоги 15% поверхности тела. Мальчика госпитализировали во Владикавказе, а затем перевели в ДГКБ имени Г. Н. Сперанского в Москве. Он перенес несколько операций, включая пересадку кожи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.
В июне СК начал разбирательство после травмирования ребенка в одном из частных воспитательных учреждений Брянска.
В мае в Махачкале уволили заведующую и трех сотрудниц детского сада после получения трехлетней воспитанницей тяжелой травмы стопы.