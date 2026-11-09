Воспитательницу детсада во Владикавказе уволили из‑за ожогов ребенка

Tекст: Дарья Григоренко

«По результатам служебной проверки воспитатель освобождена от занимаемой должности, руководителю детского сада объявлен выговор», – сообщило ведомство в Max.

Отмечается, что при первичной проверке в детсаду нашли нарушения требований безопасности, создававшие угрозу жизни и здоровью воспитанников. Официальное представление направлено в управление образования Владикавказа.

Местные СМИ писали, что инцидент произошел 30 сентября. По данным журналистов, воспитатель вскипятила в чайнике воду, столкнулась с мальчиком и пролила на него кипяток, передат РИА «Новости». Ребенок получил ожоги 15% поверхности тела. Мальчика госпитализировали во Владикавказе, а затем перевели в ДГКБ имени Г. Н. Сперанского в Москве. Он перенес несколько операций, включая пересадку кожи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

В июне СК начал разбирательство после травмирования ребенка в одном из частных воспитательных учреждений Брянска.

В мае в Махачкале уволили заведующую и трех сотрудниц детского сада после получения трехлетней воспитанницей тяжелой травмы стопы.