Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Олимпийская чемпионка Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре в Москве
Олимпийская чемпионка Шурочкина пострадала при пожаре в московской квартире
В Москве при пожаре сильные ожоги получила двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина, она госпитализирована, пишут Telegram-каналы.
Пожар вспыхнул в четырехкомнатной квартире на 17-м этаже жилого комплекса бизнес-класса «Свой» на улице Багрицкого в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.
Местные жители во время эвакуации услышали крики о помощи, на лестнице они обнаружили олимпийскую чемпионку Марию Шурочкину.
Женщину госпитализировали, у нее, по данным СМИ, диагностированы сильные ожоги первой и второй степени грудной клетки и лица.
Точные причины пожара в настоящий момент устанавливаются. Известно, что в помещении горели мебель и личные вещи.
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