Курьер на электровелосипеде врезался в трамвай на западе Москвы

Инцидент с участием трамвая 39-го маршрута случился на западе столицы, передает «Интерфакс». Курьер на электровелосипеде выехал на рельсы, не убедившись в безопасности маневра. Он не спешился перед путями, что и привело к столкновению.

Пассажиры общественного транспорта не пострадали, а самому виновнику аварии потребовалась медицинская помощь. Сейчас движение на Ломоносовском проспекте осуществляется в штатном режиме. Трамваи № Т1, 14, 26 и 39 следуют по своим обычным маршрутам без задержек.

В пресс-службе столичного метрополитена прокомментировали дорожное происшествие. «Мы напоминаем велосипедистам и пользователям самокатов: на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой», – подчеркнули представители организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве из-за нарушений правил дорожного движения от работы отстранили 15 тыс. курьеров.

Ранее столичная Госавтоинспекция за два дня оштрафовала 2,5 тыс. доставщиков на велосипедах и электросамокатах.

В связи с ростом числа ДТП депутаты Госдумы предложили запретить курьерам ездить по тротуарам.