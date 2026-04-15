  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 85 украинских БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эстония осознала риски войны с Россией
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube
    Полиция заподозрила Елисейский дворец в махинациях на похоронах
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС
    Politico: Американские санкции против российской нефти возобновлены
    Совбез спрогнозировал последствия провала переговоров США и Ирана
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    0 комментариев
    15 апреля 2026, 07:14 • Новости дня

    Дрон выдал позиции готовивших засады украинских диверсантов в Константиновке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские силовики ликвидировали три отряда ВСУ в Константиновке, украинские боевики собирались напасть из засады, но их выдал их собственный тяжелый беспилотник, сообщили в управлении ФСБ по ДНР.

    Операцию провели бойцы ведомственного подразделения «Горыныч», указали в ФСБ, передает ТАСС.

    Военнослужащие сорвали планы ВСУ организовать засады на колонны Вооруженных сил России в городской застройке.

    «Бойцы ФСБ обнаружили украинскую «Бабу-ягу», которая доставляла провизию для украинских боевиков. Операторы «Горыныча» отследили полетный маршрут, выявили и уничтожили три вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск в городской застройке», – пояснили в ФСБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке. На окраине Димитрова бойцы донецкого управления ФСБ обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

    14 апреля 2026, 17:42 • Новости дня
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении украинского контента в YouTube

    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские пранкеры Вован и Лексус провели разговор с управляющим директором по кибербезопасности Google Скоттом Карпентером от имени украинского чиновника.

    Карпентер в ходе беседы отметил, что инициатива по блокировке российских каналов исходила от американских властей, в частности от администрации Дональда Трампа, и допустил, что изменения в этой политике возможны лишь при изменении политической конъюнктуры.

    Карпентер заявил: «Насколько мне известно, политика Google [в отношении блокировки российских каналов] не меняется. Первоначально администрация Трампа оказала сильное давление, потребовав от Google принятия дополнительных мер в этой области». Он также подчеркнул, что YouTube не собирается покидать Россию и остается каналом коммуникации для разных групп, в том числе оппозиционных: «У нас нет намерений добровольно покинуть Россию».

    В ходе беседы Карпентер признал использование YouTube для продвижения нужного, в том числе проукраинского, контента: «Есть способы продвижения контента [украинского] через рекламу». Он также отметил, что многие российские оппозиционно настроенные организации, включая экспатов из Прибалтики, активно работают в России и используют YouTube для общения и развития своих каналов.

    Глава по кибербезопасности Google прямо заявил о поддержке Украины, подчеркнув: «Мы знаем, кто хорошие парни. И будем продолжать делать все возможное, чтобы оказывать поддержку [Украине]». Кроме того, Карпентер допустил ужесточение ограничений против российского контента при соответствующем сигнале от Евросоюза и открыто признал, что компания игнорирует запросы российских властей по удалению контента: «Мы получаем десятки тысяч запросов в день на удаление контента по всему миру. А в таких местах, как Россия, мы просто игнорируем это».

    Председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков заявил, что эти заявления подтверждают уже известные факты о политическом давлении и избирательном подходе к модерации контента на западных платформах. «Все это мы обсуждаем уже не первый год и уже сотню раз говорили и про модерацию, и про выборочный подход к контенту, и про политическое давление. Просто сейчас это прозвучало, скажем так, изнутри. Поэтому история не про внезапное разоблачение, а про подтверждение давно известных вещей. И в этом смысле, я надеюсь, будет понятнее, почему Россия выстраивает достаточно жесткую линию в отношении иностранных платформ и защищает свой цифровой суверенитет», – указал эксперт.

    Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян обратил внимание на тон собеседника. «Человек говорит об ограничениях, давлении и цензуре спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Это значит, что в США среди ИТ-гигантов такие подходы в отношении недружественных стран давно нормализованы. Другими словами, речь уже не о каких-то исключительных случаях, а о системной практике, к которой все привыкли. И это лишь укрепляет необходимость продолжения курса России на цифровой суверенитет», – заявил Гаспарян.

    Комментарии (21)
    14 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что ремонт нефтепровода «Дружба» завершится до конца апреля. По его словам, объект будет восстановлен не полностью, но этого будет достаточно для его функционирования, передает ТАСС.

    Зеленский также выразил надежду, что завершение ремонта совпадет с выполнением других обязательств со стороны стран Евросоюза. В первую очередь он выделил Венгрию, которая, по его словам, блокировала важные решения для Украины, в том числе связанные с финансовой поддержкой.

    Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    Комментарии (5)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Зеленский обязал украинцев платить военный сбор три года после окончания конфликта
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после окончания конфликта на Украине, свидетельствуют данные на сайте украинского парламента.

    Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении действия военного сбора на три года после окончания конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Данные о подписании появились на официальном сайте украинского парламента.

    Как ранее сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, украинский парламент одобрил этот закон в рамках пакета требований Международного валютного фонда. Закон предусматривает сохранение военного сбора в размере 5% от начисленной заработной платы для всех граждан, кроме военных.

    Ранее, с 2014 года, ставка военного сбора на Украине составляла 1,5%. Однако с 30 ноября 2024 года был принят закон о повышении налогов, и военный сбор вырос до 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал закон об увеличении военного сбора с 1,5% до 5%.

    Ранее министерство финансов Украины планировало резкое повышение этого налога для покрытия возрастающих военных расходов.

    Газета New York Times предрекала украинскому лидеру столкновение с гневом населения из-за данной непопулярной меры.

    Комментарии (10)
    14 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Мерц похвалил Зеленского за многолетний конфликт на Украине
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил одобрение Владимиру Зеленскому за то, что тот продолжает военные действия на Украине несмотря на значительные потери среди украинских военных.

    По словам Мерца, «за последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», передает «Московский Комсомолец».

    Канцлер также выразил надежду, что Киев продолжит конфликт. «Это особенно выгодно для нас и для нашей безопасности», – заявил он.

    Ранее недовольство немцев работой Мерца достигло рекордных 70%.

    Комментарии (9)
    14 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    ФСБ в Крыму задержала шпионившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Выявлен житель Крымского полуострова, который через мессенджер отправлял украинской стороне координаты объектов военного флота, сообщили в ФСБ.

    Мужчина 1993 года рождения сам вышел на связь с представителями Службы безопасности Украины, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Через Telegram подозреваемый по собственной инициативе передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота.

    Уголовное дело завели по статье о государственной измене. За совершение этого преступления мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Суд уже отправил фигуранта под стражу.

    В декабре 2024 года сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за передачу украинской разведке данных о российской военной технике. В январе прошлого года силовики арестовали севастопольца за сбор сведений о подразделениях Черноморского флота.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Зеленский спустя четыре года подписал закон о наказании за антисемитизм
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Уголовное наказание за проявления антисемитизма теперь официально закреплено в украинском законодательстве, максимальный срок лишения свободы составит восемь лет.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за антисемитизм. В соответствии с новым документом, за антисемитские действия предусмотрен штраф до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет примерно 8,5 тыс. гривен или 14,8 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, передают «Вести».

    Если подобное правонарушение совершено должностным лицом или сопровождается насилием, срок заключения увеличивается и может составить от двух до пяти лет. Для лиц, совершивших преступление группой, максимальное наказание составит до восьми лет лишения свободы.

    Законопроект об уголовной ответственности за проявления антисемитизма был принят Верховной Радой еще в феврале 2022 года. С того времени документ находился на подписи у Зеленского, и только сейчас был им утвержден.

    Глава киевского режима закрепил на законодательном уровне оскорбляющий иудеев термин «рашизм».

    Комментарии (4)
    14 апреля 2026, 12:38 • Новости дня
    ФСБ: Киев применяет ИИ и игровые платформы для вербовки молодежи

    @ Александр КазаковТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы активно используют ИИ и игровые онлайн-платформы для поиска и вовлечения российской молодежи в диверсионно-террористическую деятельность, заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников.

    Украинские спецслужбы широко применяют современные технологии, включая искусственный интеллект, для поиска в интернете людей с радикальными взглядами, готовых совершать преступления за деньги, сказал Бортников, передает РИА «Новости».

    «Украинскими неонацистами широко применяются современные программные средства и искусственный интеллект для выявления интернет-пользователей, разделяющих радикальные взгляды и готовых за денежное вознаграждение совершать противоправные действия», – заявил Бортников.

    Противник не оставляет попыток вовлечь российскую молодежь в противоправную деятельность. Для вербовки молодых людей с целью совершения диверсий и терактов используются игровые онлайн-платформы и тематические сайты, предлагающие быстрый заработок.

    В НАК подчеркнули, что для борьбы с попытками вовлечения молодежи в террористическую деятельность необходимо активнее использовать отечественные социальные сети. Популярные у молодых людей российские информационные ресурсы должны стать важным инструментом противодействия вербовке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские спецслужбы привлекают российских подростков к террористической деятельности через сайты знакомств.

    Комментарии (8)
    14 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    На Украине удивились заявлению Мадьяра о Путине

    Tекст: Ольга Иванова

    Высказывание победившего на выборах в Венгрии Петера Мадьяра о президенте России Владимире Путине отражает усталость венгерских избирателей от инфляции, высоких цен на электричество и экономических трудностей, считают на Украине.

    Заявление лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра о президенте России Владимире Путине вызвало заметную реакцию среди венгерских избирателей, сообщает РИА «Новости».

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X отметила: «Это перекликается с давней мирной риторикой Орбана – позицией, которая нашла глубокий отклик у венгерских избирателей, уставших от инфляции, счетов за электроэнергию и отдаленных конфликтов».

    Мендель подчеркнула, что по данным соцопросов, позиция Владимира Зеленского в Венгрии крайне непопулярна. Она также отметила, что жители Венгрии воспринимают ситуацию вокруг конфликта на Украине преимущественно с точки зрения экономических и энергетических трудностей, а не как вопрос морального выбора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр заявил, что ответит на телефонный звонок президента России Владимира Путина. Мадьяр отметил, что переговоры с президентом России неизбежны.


    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 17:33 • Новости дня
    На Украине запаниковали из-за позиции Мадьяра по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах в Венгрии, намерен сохранить поставки нефти и газа из России, что вызвало обеспокоенность на Украине.

    Эта позиция станет серьезным препятствием для построения отношений между Киевом и Будапештом, пишет украинское издание «Страна», передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что Евросоюз выступает за полный отказ от российских энергоносителей, и Киев не только поддерживает это, но и активно способствует такому курсу. «Еще один весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом – намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей», – говорится в материале.

    Отдельно подчеркивается, что украинское руководство вряд ли согласится на возобновление работы нефтепровода «Дружба» даже ради диалога с новым венгерским лидером. В статье также говорится, что между странами сохраняются и другие «горячие точки», которые продолжают осложнять сотрудничество.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем. Он сообщил, что Венгрия продолжит закупать российскую нефть.

    Мадьяр также  заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле сообщили, что контактов Путина с Мадьяром пока не запланировано.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 14:41 • Новости дня
    ВСУ впервые применили дроны с кассетными снарядами США в Ленобласти

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины впервые использовали дроны дальнего действия, оснащенные кассетными артиллерийскими боеприпасами M864 производства США, для атаки на Ленинградскую область, сообщили СМИ.

    Беспилотники с кассетными артиллерийскими снарядами американского производства впервые были задействованы против Ленинградской области, передают «Вести» со ссылкой на Shot.

    Информация поступила после тщательного изучения сбитых беспилотников, часть которых сохранила свои боевые нагрузки.

    В боевых частях обнаружены 155-мм кассетные артиллерийские снаряды M864. Каждый такой снаряд содержит 72 суббоеприпаса, среди которых есть кумулятивные и кумулятивно-осколочные элементы. Кроме того, в составе обнаружена система машинного зрения Skynode S от американской компании Auterion. Эта система позволяет беспилотнику работать при подавлении GPS-сигнала и обеспечивает его навигацию.

    Ранее украинские беспилотники с канадскими инженерными зарядами атаковали Выборг.

    Позже дроны модели FP-1 ударили по Ленинградской области со стороны Прибалтики.

    Комментарии (2)
    14 апреля 2026, 08:42 • Новости дня
    ВСУ спрятали ракеты в аэропорту Харькова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные разместили арсенал с ракетами на территории гражданского аэропорта Харькова, пытаясь замаскировать хранилище под прикрытием мирного объекта, сообщил источник в силовых структурах.

    Данные разведки показали, что на территории харьковского аэропорта хранятся боеприпасы, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Их пытаются маскировать, но на всякий случай используют именно гражданский объект для хранения с целью дополнительного прикрытия», – добавил он.

    Источник пояснил, что спрятанные на территории авиаузла снаряды и ракеты предназначены в том числе для нанесения ударов по приграничным регионам России.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ оборудовали в Херсоне масштабную площадку для временного базирования операторов дронов.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    В ЕК перепутали сроки перевода 90 млрд евро Киеву
    @ Michael Kappeler/ dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брюсселе признали неточность в заявлении о времени выделения Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро, заявил представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари.

    Уйвари признал, что допустил оговорку, когда говорил о планах перевести Киеву первый транш финансирования на сумму 90 млрд евро во втором полугодии 2026 года, передает ТАСС.

    Чиновник уточнил, что на самом деле речь шла о втором квартале указанного года.

    Ранее в ходе брифинга Уйвари сообщил, что Еврокомиссия намерена осуществить первые выплаты в рамках программы финансовой поддержки Украины в течение второго полугодия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Киев до сих пор не подписали обязательные документы для выплаты 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила выделить из этой суммы 45 млрд евро на развитие беспилотных технологий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в любом случае согласовать данный кредит.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Суд вынес приговор украинцу за попытку подрыва поста ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Южный окружной военный суд назначил Андрею Гулаю наказание в виде двенадцати лет лишения свободы за попытку совершения теракта.

    Как передает ТАСС, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины Андрея Гулая виновным в попытке подрыва военного поста на территории Херсонской области. Суд установил, что Гулай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял взрывное устройство и направился к тыловому наблюдательному посту с целью организации подрыва и убийства военнослужащих ВС РФ.

    На подступах к посту Андрей Гулай был обнаружен и задержан. Согласно решению суда, мужчина проведет двенадцать лет в исправительной колонии строгого режима, при этом первые три года он отбудет в тюрьме. Представитель суда отметил, что приговор уже вынесен и подлежит исполнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженец Украины получил шесть лет лишения свободы за подготовку теракта на объекте Минобороны России в Хакасии.

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор агенту СБУ Виктору Кучеру за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией ВКС России в 2024 году.

    Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева с гражданством России и США, который избил 84-летнего ветерана.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости скорейшей помощи Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва якобы лишена возможности одержать верх в текущем противостоянии на Украине, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Политик выразил уверенность в невозможности успеха российской стороны в рамках текущего конфликта, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Die Welt.

    Вместе с тем он подчеркнул необходимость оперативного предоставления украинской армии дополнительных вооружений. «Средства на военную поддержку должны быть выделены как можно быстрее. Россия должна отнестись к этому серьезно», – заявил канцлер.

    В прошлом году канцлер ФРГ исключал возможность уступок для завершения конфликта. Также он обещал нарастить объемы военной помощи Киеву. В мае Берлин и Киев заключили меморандум о закупках дальнобойного оружия.

    Комментарии (0)
    14 апреля 2026, 13:07 • Новости дня
    NYT: Дания выделила украинскому Николаеву 250 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Копенгаген сделал украинский Николаев ключевым полигоном для отработки программ восстановления, направив на поддержку этого города 60% всей выделяемой Киеву помощи.

    Правительство Дании выделило около 250 млн долларов на восстановление Николаева, направляя туда 60% всей помощи на реконструкцию Украины, передает The New York Times.

    Датский проект включает строительство, внедрение зеленой энергетики, развитие образования и малого бизнеса, а также разминирование.

    «Я не знаю, почему Дания выбрала нас, но это наибольшая удача, которая у нас когда-либо была», – заявил советник регионального губернатора Дмитрий Тарасенко.

    Сотрудничество началось в марте 2022 года по просьбе Владимира Зеленского.

    Датская программа реализуется через некоммерческие организации и контрастирует с планом администрации американского президента, который ориентирован на коммерческие инвестиции. Американский проект предполагает создание многомиллиардного фонда с привлечением замороженных российских активов и частного капитала.

    Западные дипломаты отмечают, что фонд Трампа может привлечь более 500 млрд долларов, открывая Украину для американских инвестиций в добычу полезных ископаемых, энергетику и дата-центры.

    Губернатор Николаевской области Виталий Ким считает, что благотворительная помощь и коммерческие инвестиции могут дополнять друг друга, создавая базу для будущего экономического роста.

    Издание отмечает что сейчас население Николаева почти вернулось к довоенному уровню и составляет 470 тыс. человек, а подачу питьевой воды планируют восстановить в конце месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Дания выделила миллионы долларов на проекты водоснабжения в Николаеве. Позже датское министерство обороны анонсировало предоставление Киеву дополнительных 600 млн долларов.

    США и Украина запланировали подписание соглашения о восстановлении страны в рамках «плана процветания».

    Комментарии (0)
    Главное
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    В МИД дали рекомендации россиянам в связи с ближневосточным конфликтом
    Операторы связи стали предупреждать о сбоях при использовании VPN-сервисов
    В Москве представители 60 стран создали ассоциацию наблюдения за выборами
    Geely объявил об отзыве почти 39 тыс. автомобилей в России
    Узбекский шахматист Синдаров получил право сыграть за мировую корону
    В США инвалиду без рук и ног предъявили обвинение в убийстве

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    
  • О газете
    

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации