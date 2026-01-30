Бойцы ФСБ уничтожили диверсантов ВСУ на окраине Димитрова

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы подразделения «Горыныч» донецкого управления ФСБ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на окраине Димитрова, передает ТАСС. По данным пресс-службы ведомства, украинские диверсанты пытались организовать минную засаду на пути движения российской военной техники.

В пресс-службе отметили: «Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков на окраинах Димитрова. Бойцы ФСБ выследили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, которая пыталась организовать минную засаду по маршруту движения российской военной техники».

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение «Горыныч» ликвидировало двух украинских диверсантов в ДНР.

Спецназ ФСБ уничтожил три украинских диверсионно-разведывательных группы и реактивную систему залпового огня у Константиновки.

Бойцы ФСБ нанесли удар по операторам дронов ВСУ в этом же районе.