    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому
    Хинштейн рассказал о всех полученных в ДТП переломах
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    Туроператоры предложили увеличить лимит ввоза наличной валюты в Россию
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    Начальник ГРУ сообщил о проведении переговоров по Украине на русском языке
    Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке
    В Милане нашли мертвым украинского банкира Адарича
    Губерниев ответил на внесение в санкционный список Евросоюза
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию

    Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    14 комментариев
    30 января 2026, 07:44 • Новости дня

    Бойцы ФСБ уничтожили диверсантов ВСУ на окраине Димитрова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ВСУ пытались организовать засаду для российских военнослужащих.

    Бойцы подразделения «Горыныч» донецкого управления ФСБ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на окраине Димитрова, передает ТАСС. По данным пресс-службы ведомства, украинские диверсанты пытались организовать минную засаду на пути движения российской военной техники.

    В пресс-службе отметили: «Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России ведет охоту на диверсионные группы украинских боевиков на окраинах Димитрова. Бойцы ФСБ выследили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника, которая пыталась организовать минную засаду по маршруту движения российской военной техники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение «Горыныч» ликвидировало двух украинских диверсантов в ДНР.

    Спецназ ФСБ уничтожил три украинских диверсионно-разведывательных группы и реактивную систему залпового огня у Константиновки.

    Бойцы ФСБ нанесли удар по операторам дронов ВСУ в этом же районе.

    29 января 2026, 11:19 • Новости дня
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Камера на крыле украинского Су-25 зафиксировала момент поражения самолета российской ракетой и его разрушение в небе Донбасса, сообщает The War Zone.

    Видео с гибелью украинского штурмовика Су-25 опубликовано в сети. Кадры сняты камерой, установленной под крылом самолета, и фиксируют попадание, последующий взрыв и разрушение фюзеляжа. Самолет с тактическим номером «21 синий» был сбит, предположительно, ракетой большой дальности Р-37М, используемой российскими Су-35С и МиГ-31БМ, сообщает The War Zone.

    Пилот Станислав Рыков, командир 299-й бригады тактической авиации, погиб при выполнении боевого вылета 7 февраля 2024 года. Украинские власти подтвердили его смерть. Российское Минобороны заявило об уничтожении Су-25 в этот же день возле Новотроицкого в Донецкой области.

    На видео запечатлено, как после поражения происходит отрыв топливного бака и фюзеляж разрушается на части. Крыло и кабина отделяются друг от друга, затем камера фиксирует падение обломков и столб дыма на земле. С момента попадания до падения крыла проходит менее 20 секунд, что практически не оставляет пилоту времени для катапультирования.

    Су-25 ВВС Украины несут большие потери из-за ограниченных возможностей и сложных условий применения. С начала конфликта подтверждено уничтожение 22 украинских Су-25, но реальные потери могут быть выше. Для увеличения дальности ударов украинские самолеты стали применять французские корректируемые авиабомбы Hammer, так как запасы неуправляемых ракет были исчерпаны.

    Ранее российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник ВСУ Евгений Иванов.

    Украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.

    В феврале авиция ВКС России сбила украинский Су-27. 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    Комментарии (10)
    29 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю

    Трамп заявил о личной просьбе к Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода

    Трамп обратился к Путину с просьбой не наносить удары по Киеву неделю
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за холодов.

    «Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод», – приводит заявление Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно», – заявил Трамп.

    Также Трамп отметил, что в переговорах по украинскому урегулированию удалось добиться значительного прогресса. Он выразил мнение, что окончание конфликта на Украине «уже близко».

    На следующей неделе на большей части территории Украины прогнозируется существенное понижение температуры. В Киеве ожидается от минус 20 до минус 26 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Украины и ряд других городов оказались в крупнейшем коммунальном кризисе в истории страны. Глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщал в конце декабря, что более 70% ТЭЦ и свыше 37% ГЭС выведены из строя. Энергетические мощности Украины снизились более, чем в два раза.

    В Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новые переговоры, назначенные на 1 февраля, состоятся в двустороннем формате без участия спецпредставителя Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, хотя США и могут быть представлены на встрече.

    Комментарии (35)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 13:31 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

    Мединский: Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат

    Россия и Украина провели обмен телами погибших солдат
    @ vr_medinskiy

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках стамбульских договоренностей состоялся обмен телами, в ходе которого Украина получила тела тысячи своих солдат, а России были переданы 38 погибших военных, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Как сообщил Владимир Мединский в своем Telegram-канале, обмен между Россией и Украиной прошел обмен телами погибших солдат.

    В результате Украина получила тела тысячи своих военных, а Россия – 38 тел погибших российских солдат. Мединский отметил, что процедура обмена осуществлялась на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

    Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что Россия вернула около 2,3 тыс. военнослужащих и примерно 170 гражданских лиц после достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной.

    Комментарии (9)
    29 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу

    Лавров заявил о разнице подходов ООН к праву на самоопределение Гренландии и Донбасса

    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу
    @ Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш нарушает принципы беспристрастности и уклоняется от ответа о самоопределении для Донбасса и Крыма.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ заявил о серьезных вопросах к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за его позиции по ситуации на Украине, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Гутерриш не выполняет обязанности, предусмотренные статьей 100 Устава ООН, где говорится о необходимости беспристрастности и нейтральности, а также о недопустимости получения инструкций от правительств.

    Лавров отметил, что руководство секретариата ООН явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине», что, по его мнению, выходит за рамки полномочий генсека. Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.

    Министр отметил, что Россия официально запрашивала у ООН разъяснения по вопросу, какой из принципов – территориальная целостность или право на самоопределение – считается приоритетным. По словам Лаврова, в ООН постоянно уклонялись от прямого ответа на этот запрос.

    Лавров также обратил внимание на противоречия в подходах к Косово и Крыму, указав, что в случае Косово Запад признал независимость без референдума, а в Крыму, несмотря на всенародное голосование, право на самоопределение было проигнорировано. Глава МИД подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии населению запрещали использовать родной язык и лишали других прав, в отличие от ситуации с албанцами в Косово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН и представил российское видение реформы Совбеза ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Китай поддерживают реформу ООН для восстановления авторитета организации.

    А постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после атаки беспилотников на резиденцию Путина говорит о политической ангажированности ведомства и покрывательстве терроризма со стороны Киева.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Белую Березу в Сумской области
    Российские войска освободили Белую Березу в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Белая Береза в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ рядом с Пролетарским и Кондратовкой Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии около Графского, Революционного и Волчанских Хуторов.

    Противник при этом потерял свыше 90 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад с боеприпасами и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ возле Кутьковки, Глушковки Харьковской области, Яровой, Дробышево, Ильичевки и Коровьего Яра Донецкой нродной республики (ДНР).

    При этом потери противника составили более 190 военнослужащих, америкаснкий бронеавтомобиль HMMWV и два артиллерийских орудия. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Миньковки, Степановки и Константиновки ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять броне машин, включая американский Stryker, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Шевченко, Новогригоровки, Белозерского, Белицкого, Новоалександровки, Кутузовки, Гришино, Торского и Райского ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град» и три артиллерийских орудия.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Зарницы, Барвиновки, Любицкого, Верхней Терсы, Долинки и Комсомольского Запорожской области.

    При этом противник потерял более 350 военнослужащих, танк, две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области. Во вторник глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили Старицу в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 09:22 • Новости дня
    Боевики нацгвардии Украины сдались в плен под Димитровом

    Tекст: Вера Басилая

    Группа боевиков нацгвардии Украины сдалась в плен российским военным в ходе зачистки территории одного из дачных кооперативов под Димитровом.

    Группа бойцов нацгвардии Украины сдалась в плен российским военным при проведении зачистки в дачном кооперативе недалеко от Димитрова, передает ТАСС.

    Сообщается, что жизни украинских военных ничего не угрожает.

    Ранее группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром сложила оружие в районе Димитрова и сдалась в плен.

    Комментарии (6)
    30 января 2026, 01:18 • Новости дня
    Москалькова сообщила о ходе переговоров по возвращению удерживаемых на Украине курян

    Москалькова сообщила о переговорах с Украиной по возвращению жителей Курской области

    Москалькова сообщила о ходе переговоров по возвращению удерживаемых на Украине курян
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В переговорах о возвращении жителей Курской области, удерживаемых на Украине, есть продвижение, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Да, подвижки имеются», – приводит слова Москальковой РИА «Новости».

    По ее словам, российская сторона поддерживает постоянный контакт как с украинскими представителями, так и с отечественными спецслужбами и Министерством обороны. Москалькова выразила надежду, что обещание украинской стороны о возвращении жителей Курской области «начнется исполняться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москалькова сообщала, что киевские власти продолжают настаивать на неприемлемых для России условиях обмена удерживаемых в Сумах 12 жителей Курской области. В Курской области обнаружили массовые захоронения, где найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 18:46 • Новости дня
    Лавров: Конфликт на Украине это столкновение с Западом

    Лавров назвал Украину инструментом Запада для давления на Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России подчеркнул, что Украина используется в качестве плацдарма для создания угроз безопасности у российских границ.

    Россия рассматривает конфликт на Украине как масштабное столкновение с Западом, а сам Киев используется здесь как пешка, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye, пишет ТАСС.

    Министр подчеркнул: «Рассматриваем ли мы этот конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом? Ответ – да. Украина – это пешка».

    По его словам, Украина стала инструментом, с помощью которого Запад создавал у российских границ плацдарм для угроз безопасности России. Лавров отметил, что эта политика реализовывалась с момента провозглашения независимости Украины.

    Он напомнил о влиянии Запада на события первого майдана в 2004 году, а также о признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в расходовании 5 млрд долларов на подготовку госпереворота и превращение Украины в «анти-Россию».

    По словам министра, речь идет не о случайных конфликтах между двумя соседними народами, а о долгосрочном геополитическом проекте, направленном на ослабление и разрушение России. Лавров привел в пример наполеоновское и гитлеровское вторжения как исторические попытки Запада ослабить страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров перечислил три случая, когда Европа могла повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но не воспользовалась ими.

    Также он заявил, что Россия не намерена позволять странам Запада перевооружать киевский режим для новых атак. Лавров подчеркнул, что Китай, пользуясь западными правилами глобализации, переиграл США и их союзников в торговле, экономике, инвестициях и инфраструктурных проектах.


    Комментарии (2)
    29 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Лавров объяснил посылы Запада о третьей мировой

    Лавров назвал цели Запада в использовании темы третьей мировой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что западные элиты эксплуатируют разговоры о третьей мировой войне ради сплочения избирателей вокруг власти.

    Западноевропейские элиты используют нарративы о третьей мировой войне для мобилизации своего электората и сохранения власти, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye, пишет ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «Элиты, которые, как сейчас принято говорить, продвигают эти нарративы, не видят другого способа мобилизовать свой электорат, чтобы сохранить власть. Как только они перестанут заниматься этими истеричными делами по поводу российской угрозы, им придется заниматься конкретными социально-экономическими проблемами».

    Министр отметил, что историю о «подготовке» к третьей мировой войне, якобы инициируемой Россией, активно раздувают прибалтийские страны, а также политики Германии, Франции, генсек НАТО Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лавров раскритиковал западный политический класс за отсутствие аргументов и упрощенное описание событий, связанных со спецоперацией на Украине.

    Он обратил внимание на противоречия в западных СМИ относительно темпов СВО и утверждений о возможном нападении России на Европу через три года. Лавров резюмировал, что обращаться по поводу третьей мировой войны стоит к тем, кто оправдывает свое провальное пребывание у власти подобными нарративами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России в четверг также заявил, что Москва воспринимает конфликт на Украине как масштабное противостояние с Западом, а Киев выступает лишь пешкой в этой борьбе.

    Министр также отметил, что суть конфликта на Украине не связана с территориальными вопросами. Кроме того, он перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 10:55 • Новости дня
    Российская ДРГ взяла в плен военных ВСУ на позициях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские разведчики из группировки войск «Север» взяли в плен военнослужащих 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ, застав их врасплох на занимаемых позициях, рассказал пленный Евгений Шаповал.

    Российские разведчики из группировки войск «Север» взяли в плен военнослужащих 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ, внезапно появившись на их позициях, сообщает ТАСС.

    Шаповал объяснил, что бойцы не были готовы к атаке, несмотря на предупреждение о возможном появлении диверсионно-разведывательной группы. Он отметил, что большинство его сослуживцев имели серьезные ограничения по здоровью, а одного из них убили, двое были ранены при предыдущем столкновении.

    Шаповал рассказал, что его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования по дороге на работу, а медицинская комиссия заняла всего два часа, при этом врачи не интересовались его состоянием. По его словам, подготовка в учебном подразделении была крайне слабой, а большинство сослуживцев не были готовы к боевым действиям.

    Пленный опроверг слухи о насилии и издевательствах со стороны российских военных: «Сказки о том, что бьют, насилуют, убивают, уши отрезают – это все отсутствует». Шаповал сообщил, что в плену его накормили и дали согреться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий c Украины рассказал о случаях пьянства и вымогательства денег среди командиров в украинской армии.

    Офицер ВСУ подтвердил наличие пьянства среди военных на Украине.

    Пленный также описал случаи пыток командиром бригады украинских осужденных.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 18:59 • Новости дня
    Белгородец получил 16 лет за регулярный перевод денег ВСУ

    Белгородца осудили на 16 лет за регулярный перевод денег ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд вынес решение по делу жителя Белгорода, который направил крупную сумму денег на нужды украинских военных, часть срока он проведет в тюрьме, сообщили в прокуратуре.

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 44-летнему жителю Белгорода. Мужчина признан виновным по статьям о государственной измене и финансировании терроризма, сообщила прокуратура региона.

    Суд установил, что с января 2023 года по октябрь 2024 года осужденный переводил деньги на нужды Вооруженных сил Украины, общая сумма перечислений превысила 600 тыс. рублей. Преступная деятельность была выявлена правоохранительными органами в октябре 2024 года.

    С учетом позиции обвинения, суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые четыре года из которых осужденный проведет в тюрьме, а после освобождения будет ограничен в правах на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг в Тамбовской области мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку диверсии на железной дороге.

    До этого житель Комсомольска-на-Амуре получил 17 лет колонии и штраф за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

    А вот житель Карачаево-Черкесии был осужден на 14 лет за государственную измену и передачу сведений о сотрудниках ФСБ представителям СБУ.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 02:31 • Новости дня
    Комитет Сената США одобрил законопроект против «теневого флота» России
    Комитет Сената США одобрил законопроект против «теневого флота» России
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    В заявлении председателя комитета республиканца Джима Риша и старшего демократа в комитете Джинн Шахин говорится, что комитет рекомендовал законопроект к принятию, передает ТАСС.

    Документ теперь будет рассмотрен полным составом Сената. В заявлении говорится, что этот шаг связан с попытками администрации США урегулировать кризис на Украине.

    Законопроект был предложен в сентябре 2025 года и предусматривает санкции против танкеров, которые, по мнению авторов, принадлежат теневому флоту России. Также ограничения будут распространены на иностранные компании, способствующие перевозкам при помощи таких судов, и на портовые терминалы, принимающие нефть с этих танкеров.

    В документе оговариваются санкции против проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ – 2» и дальнейшее расширение рестрикций на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ заявили, что британские власти готовятся захватывать и арестовывать танкеры, выходящих из российских портов. Франция захватила танкер с российской нефтью.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 21:15 • Новости дня
    Начальник ГРУ сообщил о хорошем настроении российской делегации на переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков поделился впечатлениями о настроении участников трехсторонних переговоров России, США и Украины.

    У украинской делегации на трехсторонних переговорах с США и Россией наблюдается подавленное настроение, а у российской стороны, напротив, позитивное, передает РИА «Новости». Об этом сообщил начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию.

    «У украинцев грустное настроение... У нас хорошее», – заявил Костюков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские переговорщики по Украине заявили о готовности к продолжению контактов. Начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, рассказал, что переговоры между делегациями России, США и Украины проходят на русском языке.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Водитель больницы погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Водитель больницы в Грайвороне в Белгородской области скончался от ранений после удара дрона, который произошел во время его нахождения в автомобиле на территории учреждения, сообщают власти региона.

    Беспилотник атаковал территорию больницы в городе Грайворон. В результате удара на месте погиб водитель центральной районной больницы, который в момент происшествия находился внутри служебной машины и собирался покинуть территорию учреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Глава региона отметил, что несмотря на оперативную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось. «К огромному горю, несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», – заявил он и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гладков сообщал о троих пострадавших, в том числе о семилетнем ребенке, а также о повреждении автомобилей и жилого дома в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак беспилотников.

    Еще три женщины были ранены в Грайвороне взрывом дрона ВСУ 23 января. А 21 января при атаке дронов ВСУ помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Тайлоков погиб.


    Комментарии (0)
    29 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Тамбовчанин получил 18 лет за подготовку диверсии и госизмену

    Житель Тамбовской области получил 18 лет за подготовку диверсии и госизмену

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Тамбовской области мужчина получил 18 лет лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку диверсии на железной дороге, сообщили в прокуратуре.

    Тамбовский областной суд вынес приговор 33-летнему жителю региона по обвинению в государственной измене и приготовлении к диверсии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Как установил суд, в 2024 году мужчина вступил в контакт с представителем украинских спецслужб, согласившись на сотрудничество и получив задание по организации диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры.

    Для реализации плана обвиняемый приобрел необходимые средства, однако в июле 2024 года был задержан сотрудниками ФСБ во время оперативных мероприятий. Против него возбудили уголовные дела по статьям о госизмене и приготовлении к диверсии.

    В итоге суд приговорил виновного к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы – в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины житель Комсомольска-на-Амуре получил 17 лет колонии строгого режима и штраф в 450 тыс. рублей.

    Те же 17 лет были назначены жителю села Оленевка в Крыму за передачу Украине сведений об обороне побережья, которые использовали для ракетных ударов.

    А вот житель Карачаево-Черкесии получил 14 лет за госизмену и передачу информации о сотрудниках ФСБ представителям СБУ.

    Комментарии (0)
    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    Минфин предложил ограничить вывоз за границу физлицами золота в слитках
    Подаренные Грузией Украине генераторы продают на черном рынке
    Структура «Шереметьево» выиграла аукцион по продаже «Домодедово»
    ВЦИОМ зафиксировал высокий интерес россиян к историческим поселениям
    Психолог назвала лучшее время, чтобы бросить пить и курить
    New York Post заявила о признании Diddy в убийстве Тупака Шакура

    Российские самолеты впервые выходят на уровень стран БРИКС

    Россия заключила с Индией уникальные экспортные соглашения. Тесное сотрудничество в военной авиации и ракетостроении впервые продолжится по гражданской линии. Дели решил опробовать уникальный российский самолет Ил-114-300 и начать производство нашего SJ-100. Отечественные лайнеры впервые получают такую высокую зарубежную оценку. Зачем Дели наши самолеты? Подробности

    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание

    Как утверждают СМИ ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас окончательно восстала против своего начальника – председателя Еврокомиссии Урсулы фон дел Ляйен. Урсула известна тем, что извела всех своих внутренних врагов. Но история требует, чтобы она отправилась в политическое небытие вслед за ними. Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Смена власти в Нидерландах несет для Зеленского хорошую и плохую новость

    В Нидерландах меняется власть: ровно через три месяца после парламентских выборов три партии заключили соглашение о создании правительства во главе с Робом Йеттеном. Новый премьер молод, далек от традиционных ценностей, понравится главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, но не понравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

