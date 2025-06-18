Tекст: Дарья Григоренко

Пархоменко рассказал о негативной ситуации в 32-й отдельной механизированной бригаде: по его словам, командиры части находились на передовой в состоянии опьянения и вымогали у подчиненных деньги. Пархоменко подчеркнул: «Они, командиры, только деньги требовали на нужды. И пьяные были на позиции, и чуть ли не до поножовщины доходило там», передает ТАСС.

Военнопленный также указал, что в бригаду отправлялись люди без какой-либо подготовки, а военное руководство формировало подразделения буквально на ходу. По его словам, служба в ВСУ превратилась в борьбу за выживание, а командование, по его ощущениям, просто наблюдает, кто из солдат выживет.

Пархоменко выразил мнение, что руководство Украины сознательно ведет политику истребления собственного народа, особенно мужчин. Он задался вопросом, кого власть будет призывать в армию дальше, если уже мобилизуют тех, кто ранее служил в тыловых частях.

Ранее пленный Александр Лысенко рассказал, что офицеры командования 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ называли новое пополнение «смертниками», когда они приехали на учебный полигон в Черниговской области.

Кроме того, пленные украинские военнослужащие отмечали острую нехватку личного состава в подразделениях, а подготовка новобранцев перед отправкой на передовую занимает чуть более недели.