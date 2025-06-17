Пленный ВСУ рассказал, что командование называло новобранцев смертниками

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, людей выбирали буквально по указке и не принимали во внимание предъявленные справки о серьезных заболеваниях, заявляя: «Мы вас быстро вылечим», передает ТАСС.

Лысенко отметил, что дисциплина в его подразделении отсутствовала, а большинство из пополнения не были готовы к боевым действиям. В составе его группы один из военных прибыл пьяным, затем сбежал, а позже вернулся, рассказав, что жил в заброшенном доме и занимался употреблением алкоголя. Другой военнослужащий самовольно покинул позицию и занялся мародерством. Пленный также упомянул случай, когда украинские военные открыли огонь по своим, не распознав их, несмотря на одинаковые отличительные знаки. Он подчеркнул, что знал о прозвище «мясная бригада» и не рассчитывал вернуться живым.

Накануне пленные украинские военнослужащие отмечали острую нехватку личного состава в подразделениях, а подготовка новобранцев перед отправкой на передовую занимает чуть более недели.

Ранее глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.