Tекст: Ольга Иванова

Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан с 18 лет, должно быть готово к мобилизации, заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская, передает РИА «Новости». В опубликованном в Telegram-канале видео она отметила: «Мы уже на том моменте, где и женщины, и, на самом деле, люди с 18 лет, должны готовиться (к мобилизации). Вообще все взрослое население. Без исключения». Она также подчеркнула, что не должно быть «касты неприкасаемых» при мобилизации.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что параллельно с планом по мобилизации военкоматы также собирают взятки для передачи вышестоящему руководству. Карьера начальников военкоматов, как отмечает медиа, напрямую зависит от выполнения хотя бы одного из этих двух планов – призыва или сбора денег.

Член комитета Верховной рады по нацбезопасности Федор Вениславский еще в январе заявлял о нехватке личного состава в ВСУ, из-за чего привлекались добровольцы в возрасте 18-25 лет. Главком ВСУ Александр Сырский также признавал, что текущая мобилизация не обеспечивает войска необходимым количеством людей. Заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко ранее указывал, что катастрофический недостаток личного состава и невозможность его восполнения – главная проблема украинских военных.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. По новым правилам, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате и всегда иметь при себе военный билет, предъявляя его по требованию полиции или сотрудников военкомата. Сроки демобилизации в законе не указаны, а повестка теперь считается врученной даже без личного уведомления, если на ней стоит соответствующий штамп.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе повторных медицинских комиссий резко возросло число украинцев, которых признали годными к военной службе без ограничений или с оговорками.