Tекст: Дмитрий Зубарев

Ограниченно годных к службе граждан Украины после повторных медицинских комиссий почти всех признают годными, передает ТАСС. По словам Вениславского, 50% повторно прошедших медкомиссию признаны полностью годными к службе, а еще примерно половина – ограниченно годными, что позволяет им служить в тыловых подразделениях.

Вениславский также заявил: «Жалоб на то, что какие-то нарушения нормативных оснований по признанию годным или негодным, очень малое количество».

На Украине военнообязанные, признанные ограниченно годными до 4 мая, должны пройти повторную медкомиссию. Тех, кто не явится до 5 июня, полиция будет принудительно доставлять в военкоматы. Украинские СМИ публикуют фотографии очередей в военкоматы: многие мужчины идут добровольно, надеясь получить отсрочку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного во время проверки документов. В Верховной раде назвали стоимость откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.