Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Почти всех ограниченно годных украинцев признали способными воевать после медкомиссии
В ходе повторных медицинских комиссий резко возросло число украинцев, которых признали годными к военной службе без ограничений или с оговорками, сообщил депутат Верховной рады Федор Вениславский.
Ограниченно годных к службе граждан Украины после повторных медицинских комиссий почти всех признают годными, передает ТАСС. По словам Вениславского, 50% повторно прошедших медкомиссию признаны полностью годными к службе, а еще примерно половина – ограниченно годными, что позволяет им служить в тыловых подразделениях.
Вениславский также заявил: «Жалоб на то, что какие-то нарушения нормативных оснований по признанию годным или негодным, очень малое количество».
На Украине военнообязанные, признанные ограниченно годными до 4 мая, должны пройти повторную медкомиссию. Тех, кто не явится до 5 июня, полиция будет принудительно доставлять в военкоматы. Украинские СМИ публикуют фотографии очередей в военкоматы: многие мужчины идут добровольно, надеясь получить отсрочку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного во время проверки документов. В Верховной раде назвали стоимость откупа от призыва в Киеве. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.