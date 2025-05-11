Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.4 комментария
Сотрудник военкомата в Харькове ударил военнообязанного при проверке документов
Во время проверки документов в военкомате Харькова сотрудник территориального центра комплектования дважды ударил военнообязанного в живот, сообщили СМИ.
Как пишет «Страна.ua», сотрудник территориального центра комплектования, как называют военкоматы на Украине, дважды ударил мужчину в живот во время проверки его документов. В это время второй сотрудник военкомата занимался сверкой документов пострадавшего, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».
3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.