Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Сотрудник военкомата в Харькове 9 мая избил бывшего военного
В территориальном центре комплектования (военкомат на Украине) в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания», сообщают украинские СМИ.
В полицию поступило сообщение о том, что в здании военкомата незаконно удерживали 49-летнего мужчину. Позже выяснилось, что бывший военный был избит сотрудником ТЦК, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Пострадавшего доставили в больницу, где он написал заявление в правоохранительные органы о получении телесных повреждений. По результатам проверки сотруднику военкомата вменяют «умышленное средней тяжести телесное повреждение».
В самом военкомате осудили действия военнослужащего, который применил физическую силу во время спора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на территории кременчугского районного военкомата мужчина попытался покончить с собой. В феврале в учебном военном центре в Стрыйском районе Львовской области умер мобилизованный послушник, проживавший последние семь лет в монастыре. Украинец, подвергшийся жестокому избиению в военкомате, скончался от травм и пневмонии в городе Днепре (Днепропетровске). В январе военкомы в Одесской области Украины при проверке сломали ребра 51-летнему мужчине.