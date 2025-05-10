Tекст: Антон Антонов

В полицию поступило сообщение о том, что в здании военкомата незаконно удерживали 49-летнего мужчину. Позже выяснилось, что бывший военный был избит сотрудником ТЦК, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Пострадавшего доставили в больницу, где он написал заявление в правоохранительные органы о получении телесных повреждений. По результатам проверки сотруднику военкомата вменяют «умышленное средней тяжести телесное повреждение».

В самом военкомате осудили действия военнослужащего, который применил физическую силу во время спора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на территории кременчугского районного военкомата мужчина попытался покончить с собой. В феврале в учебном военном центре в Стрыйском районе Львовской области умер мобилизованный послушник, проживавший последние семь лет в монастыре. Украинец, подвергшийся жестокому избиению в военкомате, скончался от травм и пневмонии в городе Днепре (Днепропетровске). В январе военкомы в Одесской области Украины при проверке сломали ребра 51-летнему мужчине.

