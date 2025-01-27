Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники центров комплектования в Одесской области в ходе проверки документов избили 51-летнего Максима Колтунова, передает ТАСС.

По словам его матери, журналистки Виктории Колтуновой, его вывезли за город, били около трех часов, вымогая деньги, а затем оставили без сознания на дороге, полагая, что он умер.

В результате избиения у Колтунова диагностированы три сломанных ребра, прокол легкого, кровоизлияние в легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга. Пострадавший был доставлен в 11-ю городскую больницу Одессы.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел 23 января, когда трое неизвестных затащили Колтунова в автобус и начали его избивать. Представители областного военкомата объявили о начале расследования происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на рынке в Одессе произошел бунт из-за рейда территориальных центров комплектования (ТЦК). Газета также сообщала, что насильно мобилизованный в Вооруженные силы Украины (ВСУ) националист-гей жаловался на русскую музыку в ТЦК. На Западе не исключили восстания партизан в Одессе в связи с происходящими событиями.