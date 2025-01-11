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На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
Экс-полковник швейцарской разведки допустил восстание партизан в Одессе ради России
Бывший полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил о возможности российского вторжения в Одесскую область при поддержке местных партизан, что может открыть путь российским силам в регион.
Западные страны выражают обеспокоенность в связи с возможным развитием событий в Одесской области, сообщает РИА «Новости».
Бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил о существовании в регионе сильного партизанского движения.
«Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», – отметил Бод.
По его словам, Россия не стремится разрушить Одессу, и местные партизаны могут сыграть значительную роль в поддержке российских сил. Бод подчеркнул, что возможное восстание в регионе может способствовать освобождению Одессы от украинской власти и в конечном итоге привести к российскому наступлению. Он также указал на потенциальные риски для стабильности и безопасности в регионе в случае эскалации ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе стали замечать иностранцев в составе сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), среди которых оказались граждане из Азербайджана и Грузии, а также сообщалось, что украинские власти продолжают привлекать иностранцев для работы в ТЦК.