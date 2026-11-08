ВКС России уничтожили пункт дислокации отряда БПЛА «Птицы Мадяра» в Харькове

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Харькове в результате авиаудара Воздушно-космических сил России уничтожен пункт временной дислокации одного из расчетов 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным источника, украинское командование перебросило в Харьковскую область дополнительные расчеты элитных подразделений БПЛА. Помимо «Птиц Мадяра», в регион прибыла 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес».

Собеседник агентства добавил, что российская авиация также нанесла удары по целям противника в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Макарово, Хатнее, Колодезное, Мерефа, Мартовое и Плоское.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинское командование направило расчеты элитных подразделений беспилотников «Птицы Мадяра» и «Ахиллес» в Харьковскую область.

В пятницу оперативно-тактическая авиация России нанесла удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту временной дислокации подразделений украинской армии в населенном пункте Димитрово.

В четверг Министерство обороны сообщило об ударах по складу БПЛА в Харькове.