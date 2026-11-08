Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Авиаудар уничтожил базу элитного отряда БПЛА ВСУ «Птицы Мадяра» в Харькове
ВКС России уничтожили пункт дислокации отряда БПЛА «Птицы Мадяра» в Харькове
Российская авиация поразила место размещения операторов беспилотников украинской армии на харьковском направлении.
В Харькове в результате авиаудара Воздушно-космических сил России уничтожен пункт временной дислокации одного из расчетов 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадяра», передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По данным источника, украинское командование перебросило в Харьковскую область дополнительные расчеты элитных подразделений БПЛА. Помимо «Птиц Мадяра», в регион прибыла 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес».
Собеседник агентства добавил, что российская авиация также нанесла удары по целям противника в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Макарово, Хатнее, Колодезное, Мерефа, Мартовое и Плоское.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинское командование направило расчеты элитных подразделений беспилотников «Птицы Мадяра» и «Ахиллес» в Харьковскую область.
В пятницу оперативно-тактическая авиация России нанесла удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту временной дислокации подразделений украинской армии в населенном пункте Димитрово.
В четверг Министерство обороны сообщило об ударах по складу БПЛА в Харькове.