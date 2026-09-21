Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Системы ПВО уничтожили 45 дронов над шестью регионами России
Минобороны: Системы ПВО уничтожили 45 дронов над шестью регионами
Российские военные успешно отразили массированную атаку дронов, нейтрализовав 45 БПЛА над шестью регионами страны, сообщило Министерство обороны России.
В течение дня, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны в Max. Атаки зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Рязанской областей, а также над Башкирией и Крымом.
Все сбитые аппараты относились к самолетному типу. Подробности о возможных разрушениях на земле или пострадавших в сообщении военного ведомства не приводятся.
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 244 украинских беспилотника над Россией.
Российские средства противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные войска и авиацию, успешно отразили атаку. За сутки 20 сентября над регионами страны был уничтожен 1951 ударный дрон и восемь крылатых ракет.
Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.