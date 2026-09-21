Системы ПВО уничтожили 45 дронов над шестью регионами России

Минобороны: Системы ПВО уничтожили 45 дронов над шестью регионами

Tекст: Вера Басилая

В течение дня, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 45 беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны в Max. Атаки зафиксированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Рязанской областей, а также над Башкирией и Крымом.

Все сбитые аппараты относились к самолетному типу. Подробности о возможных разрушениях на земле или пострадавших в сообщении военного ведомства не приводятся.

В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 244 украинских беспилотника над Россией.

Российские средства противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные войска и авиацию, успешно отразили атаку. За сутки 20 сентября над регионами страны был уничтожен 1951 ударный дрон и восемь крылатых ракет.

Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.