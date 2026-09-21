Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
В России впервые с 2013 года зарегистрировали новый Bugatti
Новый гиперкар Bugatti W16 Mistral встал на учет в России впервые с 2013 года
В России впервые за 13 лет поставили на учет новый гиперкар Bugatti W16 Mistral из финальной серии, выпущенной ограниченным тиражом, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Целиков заявил, что в августе на российский учет встал легендарный Bugatti W16 Mistral из финальной серии. По его словам, последний раз новый Bugatti вставал на учет в России в 2013 году. Также Целиков отметил, что «за всю историю наблюдений в страну ввезено всего 17 экземпляров Bugatti, из которых только шесть штук были новыми, остальные с пробегом», передает ТАСС.
Мощность гиперкара достигает 1600 лошадиных сил, а максимальная скорость составляет 454 км в час. Этот показатель является официальным мировым рекордом для открытых серийных автомобилей, который был установлен в ноябре 2024 года.
Производство данной модели полностью завершилось в июле 2026 года. Сборка проходила на историческом предприятии во французском Мольсхайме, при этом тираж финальной серии ограничился 99 экземплярами.
В сентябре 2026 года немецкий автоконцерн Porsche продал свои доли в компаниях Bugatti и Rimac за миллиард евро.