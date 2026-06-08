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Доктор Мясников призвал отказаться от ненужных анализов на витамин D
Проходить лабораторное исследование для определения нехватки полезных веществ следует исключительно при наличии мышечных болей или проблем с костями, в остальных случаях сдавать анализ крови на витамин D не имеет смысла, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Телеведущий и медик Александр Мясников рекомендовал не сдавать анализ крови на витамин D без медицинских показаний, передают СМИ.
«Проходить такое исследование не следует без необходимости», – подчеркнул специалист.
Доктор пояснил, что диагностика оправдана при специфических симптомах возможного дефицита. К ним относятся боль в мышцах и различные заболевания костной ткани. При этом излишний контроль уровня данного вещества не имеет практического смысла.
Медик добавил, что добавки с витамином D разрешено принимать всем людям. Однако для детей, беременных женщин и пенсионеров этот препарат является строго обязательным.
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