Эндокринолог Севастьянова объяснила влияние дефицита витамина D на мозг

Tекст: Ирма Каплан

По словам врача, дефицит витамина D может негативно сказаться на работе мозга: забывчивость, например в ситуации, когда человек не помнит, зачем зашел в комнату, иногда указывает на нехватку витамина, хотя это не единственная возможная причина.

«Проверьте, нет ли у вас факторов, увеличивающих риск дефицита. Обратите внимание на такие особенности, как: суровый климат (проживание севернее 40-й широты), темный цвет кожи, регулярное нанесение солнцезащитного крема, возраст старше 70 лет, вегетарианство и строгая диета, работа в помещении, жизнь в загазованном городе, предпочтение закрытой одежды», – объяснила Севастьянова «Газете.Ru» .

Эндокринолог отметила, что только активная форма витамина D – D3 (холекальциферол) – необходима для работы мозга, так как она помогает нейронам обмениваться сигналами и защищает нервные клетки. Этот витамин образуется в коже под действием ультрафиолета и содержится в жирной рыбе, печени трески и яичных желтках.

Севастьянова уточнила, что исследования указывают на способность витамина D снижать уровень биомаркеров, связанных с бета-амилоидом, у пациентов с деменцией. Анализ данных более 28 тыс. человек показал, что выраженный дефицит витамина D повышает риск деменции примерно на 30%.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число больных деменцией в России продолжает расти, заявила руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова.

До этого ученые рассказали, что у людей, которые часто смотрят контент для взрослых, нарушаются когнитивные функции. Регулярный просмотр видео для взрослых может снижать эффективность выполнения задач, требующих внимания и когнитивного контроля.