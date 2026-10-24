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У берегов Вануату зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2
У побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,2
У западного побережья острова Эспириту-Санто в Тихом океане, принадлежащего Республике Вануату, произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза цунами.
Об этом сообщила Геологическая служба США, передает ТАСС.
Эпицентр стихии находился в 200 км к западу от города Сола, где проживают около 1,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу цунами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник у побережья Республики Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,3.
В марте у берегов Вануату зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. В феврале сейсмическая активность у берегов Вануату проявилась подземным толчком магнитудой 6,4.