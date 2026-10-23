Тайфун «Чампи» унес жизнь человека на Тайване

Один человек погиб и 94 пострадали из-за тайфуна «Чампи» на Тайване

Tекст: Мария Иванова

Мужчина погиб в уезде Пиндун: он стоял на берегу и был смыт сильной волной. Травмы пострадавшие получили в результате ДТП, падений рекламных щитов и деревьев, вызванных сильным ветром и дождями, передает ТАСС.

Как сообщает Центральное метеорологическое управление (CWA) острова, штормовые ветры охватили ряд районов Тайваня в ночь на пятницу. Ожидается, что стихия распространится на весь остров, принеся проливные дожди и высокие волны.

Утром пятницы центр тайфуна находился в 260 км к юго-востоку от уезда Илань, смещаясь на северо-восток со скоростью 11–15 км/ч. Скорость ветра достигает 43 м/с порывами до 53 м/с.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Тайваня объявили о закрытии школ на всей территории острова в связи с приближением тайфуна «Чампи».

В августе мощный тайфун «Долфин» достиг восточной китайской провинции Чжэцзян.

В июле тайфун «Хунся» стал первым подобным явлением, за которым китайские метеорологи наблюдали при помощи роя беспилотников.