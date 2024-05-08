В США признали зависимость от чипов из Тайваня

Агроном рассказал о работающих дачных суевериях и приметах

Агроном Воробьев назвал народные суеверия и приметы, которым дачники могут доверять

Tекст: Татьяна Косолапова

«Есть поверье, что на участке нельзя сажать голубые елки. Среди соседей объяснялось, что эти деревья приносят одиночество или даже смерть. Но вряд ли эти вещи могут быть связаны друг с другом. Однако хвойные действительно сажать на садовом участке не рекомендую, поскольку эти деревья вырастают большими и объемными, а затем заслоняют свет другим растениям на участке. К тому же своими корнями они будут выбирать из земли питательные вещества, отнимая их у садовых растений. Шиповник еще можно посадить в качестве зеленой изгороди, а хвойные пусть растут за участком, на территории должно быть только то, что дает урожай», – говорит Воробьев.



Народное правило садоводов «посадить и забыть, тогда урожай будет хорошим», продолжает собеседник, может теоретически сработать лишь с плодовыми деревьями, картофелем или семенами. Рассчитывать на хороший урожай, когда отсутствует уход, не стоит, так как неизвестно, через какие трудности придется пройти растению. «Опять же, есть другая народная мудрость: «как потопаешь, так и полопаешь», она больше близка к реальности. Чем старательнее в огороде работаем, тем больше вероятность получить отличный урожай», – объясняет эксперт.

Также считается, что для того, чтобы семена точно взошли, перед посадкой их нужно носить пару дней за пазухой. Такой метод, по мнению агронома, научно не обоснован, но совершенно точно не приносит никакого вреда будущим растениям. Если человек носит семена, скорее всего и после посадки волей-неволей будет относиться к растению с особым трепетом, как к чему-то родному, что хорошо. К тому же, вряд ли за пазухой создаются какие-то благоприятные условия для проращивания, поскольку сами по себе семена очень устойчивы и маловосприимчивы к условиям внешней среды. Он рассказывает, что ранее ученые проводили эксперимент: поместили семена на внешнюю сторону Международной космической станции (МКС), по прошествии какого-то времени забрали, привезли на Землю, посадили, и они проросли – семена пережили пребывание в открытом космосе.

«Еще считается, что с растениями нужно разговаривать, тогда и чувствовать себя они будут хорошо. Если человек общается со своим садом, значит, опять же, уже более внимательно к нему относится и лучше ухаживает. Но вряд ли растения нас слышат, хотя, кто знает, тут они сами нам ответить не могут. А еще считается, что нельзя сажать растения в плохом настроении – не взойдут или завянут. Думаю, здесь тоже есть толика правды, но не в том, что растение почувствует негатив, а в психосоматике. В плохом настроении любая работа чаще всего выполняется хуже, в том числе и в саду», – делится Воробьев.

Согласно еще одному поверью, если плодовое дерево не плодоносит, надо обойти вокруг него три раза с топором и пообещать, что срубите, после чего следует закопать этот топор в землю, рассказывает биолог. Сам эксперт такой метод не использует и предпочитает повышать урожайность различными способами, которые точно помогают.

Суеверия, связанные с соседями, основаны на отношениях в прежние времена, поэтому на сегодняшний день большинство из них просто не актуальны, считает собеседник. Например, рекомендация сажать растения так, чтобы никто из соседей не видел, скорее всего появилась в 60-70 годы. Тогда возникали ситуации, когда в выходные дачники приезжали на участок, высаживали в парник подготовленную заранее рассаду, уезжали работать в город, а вернувшись в конце недели обнаруживали, что растений нет. В это же время у соседа можно было обнаружить очень похожие саженцы. Именно поэтому предлагалось не показывать свою рассаду до высадки и во время посадки, ведь когда она укоренится, уже меньше вероятность того, что ее кто-то в наглую выкопает и пересадит.

«А вот примету про то, что нельзя давать соседям семена до посадки на своем участке и нельзя безвозмездно отдавать ростки со своего огорода или сада, иначе сам останешься без урожая или растения вовсе завянут, я не понимаю. Лично я всегда стараюсь как можно большим поделиться в надежде, если у меня погибнет растение, я смогу у соседей попросить, восполнить так сказать», – рассказывает специалист.

Что касается погодных и природных примет, то их следует применять совместно с данными о прогнозах погоды, рекомендует он. Например, примета о том, что расцвела черемуха, значит стоит ждать заморозков, подтвердилась в Москве и Московской области буквально на прошлой неделе. Конечно, такие поверья не дают конкретных дат, однако служат хорошим напоминанием дачникам и садоводам о том, что скоро придется укрывать растения, растущие в открытом грунте или утеплять парник.

«Хорошо работают и приметы по типу «зацвели одуванчики, значит время сажать картошку» – природа лучше знает, подскажет. Тем более, что такого рода суеверия выведены путем наблюдения, многолетних экспериментов. Соответственно, цветение тех или иных растений может означать, что природа готова принять семена каких-то растений, для них уже благоприятные условия», – поясняет Воробьев.

Он также подчеркнул, что те приметы, которые связаны с определенными праздниками, не имеют постоянной силы, так как у природы нет точных дат, когда и что ежегодно должно всходить и приживаться. Например, считается, что все посадки в огороде нужно делать после Пасхи. Однако этот праздник может быть и в мае, когда климат более-менее пригоден для посадки рассады, и в апреле, когда еще лежит снег.

«А вообще я стараюсь больше на знания опираться, чем на приметы. Суеверия могут помочь направить садовода, заставить задуматься о чем-то или привить большее внимание к растению, но вряд ли могут быть эффективны», – заключил специалист.

Ранее агрономы Владимир Викулов и Октябрина Ганичкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали, что успех посадки рассады зависит от качества грунта, семян, температуры и света. Также они объяснили влияние лунного календаря на рост и развитие растений в целом.