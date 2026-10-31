Спасшей ребенка из горящей машины школьнице решили вручить премию Кеосаяна

Симоньян: Спасшая ребенка школьница получит премию Кеосаяна

Tекст: Катерина Туманова

«15-летняя Марьям из Хасавюрта спасла шестилетнего ребенка из горящей машины – вручим ей миллион рублей премии имени Тиграна», – написала Симоньян в Telegram-канале.

Ранее стало известно, как ученица девятого класса Марьям Акавова проходила мимо припаркованного автомобиля Lada Priora и заметила в салоне ребенка. Подойдя ближе, она увидела, что в передней части машины разгорается огонь – горел бардачок.

Школьница вытащила мальчика через приоткрытое окно, после чего отнесла его на безопасное расстояние. Практически сразу после этого автомобиль вспыхнул полностью.

Премия имени Тиграна Кеосаяна вручается людям, совершившим героические поступки. Размер премии составляет 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября Симоньян сообщила о вручении премии имени Тиграна Кеосаяна пенсионеру Игорю Вольштейну за спасение двух девочек из горящей квартиры.

Десятилетний мальчик из Чечни Якуб Альвиев стал лауреатом премии за спасение ребенка из выгребной ямы уличного туалета. В сентябре вытащивший 94-летнюю пенсионерку из горящего дома в Ессентуках студент Арсений Вахтин тоже удостоился премии имени Кеосаяна.