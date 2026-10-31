Советское воинское кладбище в Нидерландах осквернили второй раз за год

Вандалы осквернили советское воинское кладбище в Нидерландах

Tекст: Катерина Туманова

На обелиске и мемориальной стене появились надписи «К черту беженцев», «Не против русских, а против коммунистов» и «Голландское правительство = коммунисты», сообщает RTV Utrecht.

Директор фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг назвал произошедшее трагичным и печальным. Он отметил, что вандализм демонстрирует отсутствие уважения к погибшим на войне и их родственникам.

Фонд консультируется с властями для поиска решения, которое предотвратит подобные инциденты в будущем.

Полиция и криминалисты начали расследование на территории мемориала.

На «Советском поле славы» захоронены 865 жертв Второй мировой войны. Это место служит для поминовения погибших их родственниками и посетителями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правоохранители Нидерландов начали поиски вандалов после осквернения мемориального комплекса «Советское поле славы». Вандалы испачкали красной краской почти 150 надгробий, обелиск и мемориальную стену.

Представитель мэрии Лесдена Патриция ван Трихт сообщала о неопределенных сроках открытия мемориального комплекса для посетителей. Дипмиссия России потребовала расследовать осквернение советского воинского кладбища в Нидерландах.