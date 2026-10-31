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Советское воинское кладбище в Нидерландах осквернили второй раз за год
Вандалы осквернили советское воинское кладбище в Нидерландах
Мемориальный комплекс «Советское поле славы» (Sovjet Ereveld) в нидерландском городе Лёсден вновь подвергся нападению вандалов, которые расписали памятники красной и черной краской.
На обелиске и мемориальной стене появились надписи «К черту беженцев», «Не против русских, а против коммунистов» и «Голландское правительство = коммунисты», сообщает RTV Utrecht.
Директор фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг назвал произошедшее трагичным и печальным. Он отметил, что вандализм демонстрирует отсутствие уважения к погибшим на войне и их родственникам.
Фонд консультируется с властями для поиска решения, которое предотвратит подобные инциденты в будущем.
Полиция и криминалисты начали расследование на территории мемориала.
На «Советском поле славы» захоронены 865 жертв Второй мировой войны. Это место служит для поминовения погибших их родственниками и посетителями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле правоохранители Нидерландов начали поиски вандалов после осквернения мемориального комплекса «Советское поле славы». Вандалы испачкали красной краской почти 150 надгробий, обелиск и мемориальную стену.
Представитель мэрии Лесдена Патриция ван Трихт сообщала о неопределенных сроках открытия мемориального комплекса для посетителей. Дипмиссия России потребовала расследовать осквернение советского воинского кладбища в Нидерландах.