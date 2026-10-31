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Музей-заповедник «Царицыно» в Москве временно закрыли
Правоохранительные органы временно закрыли музей-заповедник «Царицыно»
Территория музея-заповедника «Царицыно» временно закрыта для посетителей, доступ в парк перекрыт, сообщили в правоохранительных органах.
Доступ на территорию «Царицыно» в настоящее время полностью закрыт. О причинах таких мер не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Федеральная служба безопасности по партнерским каналам получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве. Посольство США в России предупредило о «достоверной угрозе» с «массовыми жертвами» на территории московского музея-заповедника «Царицыно».