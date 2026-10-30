Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
В аэропортах Москвы задержали 99 рейсов
Авиакомпании изменили расписание из-за задержки 99 рейсов в аэропортах Москвы
Министерство транспорта и Росавиация взяли на особый контроль работу гражданской авиации в Московском регионе на фоне задержки 99 рейсов из-за введенных ранее ограничений.
Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево открыты на прием и выпуск воздушных судов, а их работа находится на особом контроле Минтранса, сообщил регулятор в Max.
По состоянию на 10:10 мск в аэропортах Московского авиаузла были задержаны более чем на два часа 66 рейсов на вылет и 33 рейса на прилет.
В связи с вводившимися ранее ограничениями авиакомпании корректируют расписание. Отмечается, что обстановка в терминалах остается спокойной, аэропортовые службы работают в усиленном режиме, а для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу московские аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.
Напомним, атака дронов на Москву в ночь на пятницу стала одной из крупнейших за два года.