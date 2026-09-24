Ямпольская заявила о провале попыток культурной изоляции России в мире

Tекст: Тимур Шайдуллин

Советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская заявила, что отечественная культура не находится в изоляции. Выступая на брифинге, она анонсировала предстоящие международные мероприятия в этой сфере, передает РИА «Новости».

«В очередной раз мы констатируем, что ни о какой изоляции России и русской культуры не может быть и речи», – подчеркнула она. По словам Ямпольской, об этом свидетельствует количество иностранных гостей на Петербургском международном форуме объединенных культур.

Она уточнила, что участие в форуме подтвердили представители более 70 стран, а 40 государств направили официальные делегации. Заседание, на котором ожидается присутствие президента России, состоится 25 сентября.

Кроме того, советник президента отметила, что Украина остается русскоязычной страной, где абсолютное большинство населения использует русский язык в повседневной жизни. При этом она обратила внимание на регулярные случаи штрафов за использование русского языка украинскими гражданами.

Комментируя недавний резкий ответ Владимира Зеленского российским журналистам на полях Генассамблеи ООН, советник назвала его скверным человеком и добавила, что этот деятель представляет опасность для всего человечества.

До этого глава МИД Сергей Лавров обвинил Владимира Зеленского в целенаправленном уничтожении русской культуры.

Ранее политологи также указали на провал попыток Запада изолировать отечественное искусство. Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины продолжают активно использовать русский язык в быту.