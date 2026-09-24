Tекст: Тимур Шайдуллин

Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета партии заявил, что Запад и киевские власти сделали все возможное, чтобы помешать российским избирателям выразить свою волю, передает ТАСС.

«Очевидно, что так называемый коллективный Запад, эти киевские клоуны сделали все, чтоб помешать российским избирателям адекватным образом выразить свою волю, определяя будущее страны», – сказал Медведев.

Он отметил, что противники использовали ракетные обстрелы, массированные налеты беспилотников, террористические акты и атаки на электронные ресурсы. Несмотря на угрозы и запугивания, сорвать голосование не удалось. По словам Медведева, народ России дал достойный ответ киевскому режиму на прошедших выборах.

«Граждане России сплотились вокруг главы государства и нашей партии, которая последовательно проводит в жизнь курс президента страны. Наше общество действительно дало достойный ответ киевскому режиму, всем его пособникам, для которых ни законности, ни морали, ни международного права действительно не существует», – заявил Медведев.

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