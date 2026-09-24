Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.0 комментариев
Полянский заявил о ярости Зеленского из-за успешных выборов в России
Полянский: Успешные выборы в России вызвали ярость Зеленского
Успешное проведение парламентских выборов в России вызвало крайнее недовольство Владимира Зеленского, который безуспешно пытался сорвать голосование, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил, что успешное завершение выборов в России привело украинского лидера в ярость, передает ТАСС. Дипломат отметил, что Киев пытался сорвать голосование террором, так как не мог помешать волеизъявлению российских граждан политическими средствами, но просчитался.
«Особую ярость у Зеленского и его клики вызвали состоявшиеся на прошлой неделе выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, которые впервые в истории современной России прошли в условиях специальной военной операции», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Кроме того, постпред подчеркнул, что на фоне неудач на поле боя Украина любой ценой пытается втянуть страны Европы и НАТО в прямой конфликт с Россией. По словам дипломата, у Киева закончились зенитные ракеты-перехватчики, а стране грозит полный энергетический и транспортный коллапс перед зимой. При этом украинские власти волнует лишь выкачивание денег из страны через коррупционную систему, резюмировал Полянский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил о провале планов Киева по срыву голосования в Государственную думу.
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