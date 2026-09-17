О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
ВС России нанесли массированный удар по Киеву
В ходе ночного удара по украинскому ВПК российские военные поразили производство БПЛА RAX-2X, дата-центр «Де Ново Дата-Центр» в Киеве и Киевской области, кроме того, поражен металлургический комбинат «Запорожсталь».
В Киеве и области поражен цех производству и хранению различных дронов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X; цех по производству ООО «Пегас Армс», где производят БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, указало ведомство в Max.
Уничтожено промышленное предприятие, выпускающее комплектующие для дронов и наземных робототехнических комплексов.
Также удар пришелся по крупнейшему дата-центру «Де Ново Дата-Центр», обрабатывающему разведывательные данные, и аккумуляторному парку в Броварах, обеспечивающему военные объекты энергией.
В Запорожской области атакован металлургический комбинат «Запорожсталь», выпускающий прокатную сталь и чугун для оборонных нужд Украины и Европы.
Поражено сборочное предприятие «Искра», производящее комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и детали для зенитных ракет.
В Одесской области уничтожены суда с военными грузами в порту «Черноморск» и на подходе к Одессе, электроподстанция «Арциз» и два моста через Днестр, используемые для транзита из Румынии.
Напомним, в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.
Несколько дней назад российские войска атаковали металлургические заводы в Запорожье.
Днем ранее массированным ударам подверглись украинские дата-центры в Киеве.