ВС России нанесли массированный удар по Киеву

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Киеве и области поражен цех производству и хранению различных дронов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X; цех по производству ООО «Пегас Армс», где производят БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, указало ведомство в Max.

Уничтожено промышленное предприятие, выпускающее комплектующие для дронов и наземных робототехнических комплексов.

Также удар пришелся по крупнейшему дата-центру «Де Ново Дата-Центр», обрабатывающему разведывательные данные, и аккумуляторному парку в Броварах, обеспечивающему военные объекты энергией.

В Запорожской области атакован металлургический комбинат «Запорожсталь», выпускающий прокатную сталь и чугун для оборонных нужд Украины и Европы.

Поражено сборочное предприятие «Искра», производящее комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и детали для зенитных ракет.

В Одесской области уничтожены суда с военными грузами в порту «Черноморск» и на подходе к Одессе, электроподстанция «Арциз» и два моста через Днестр, используемые для транзита из Румынии.

Напомним, в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по целям в Киеве, Запорожье и Одесской области.

Несколько дней назад российские войска атаковали металлургические заводы в Запорожье.

Днем ранее массированным ударам подверглись украинские дата-центры в Киеве.