Евросоюз приобрел у России партию свитеров на рекордную с 2001 года сумму

  • Новость часаВС России поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра
    Трамп назвал враждебным актом желание Канады присоединиться к ЕС
    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    ВС России поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области
    Украинские дроны обесточили часть Ростова-на-Дону
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    Палата представителей США утвердила введение новых санкций против России
    Суд арестовал миллиарды рублей на счетах бывшей жены основателя «Русагро»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала самым ликвидным активом на рынке ИИ

    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    18 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    24 комментария
    17 сентября 2026, 09:05 • Новости дня

    Евросоюз приобрел у России партию свитеров на рекордную с 2001 года сумму

    Импорт кашемировых свитеров из России в Евросоюз достиг максимума с 2001 года

    Tекст: Мария Иванова

    В июле европейские страны резко увеличили закупки свитеров, пуловеров и кардиганов из России, доведя объем поставок до 1,18 млн евро.

    В июле поставки российских свитеров, пуловеров, кардиганов и жилетов в Евросоюз достигли 1,18 млн евро. Это рекордный показатель с октября 2001 года, когда европейские страны приобрели вязаных вещей на 1,3 млн евро. В предыдущие месяцы суммы были значительно скромнее: в июне стоимость импорта составила всего 1,3 тыс. евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    Основной объем европейских закупок пришелся на Италию. Больше всего потребителей интересовали изделия из кашемира, на которые потратили 1,16 млн евро, а также одежда из шерсти на 22 тыс. евро.

    В общем списке поставщиков вязаной одежды в Евросоюз Россия заняла место в четвертом десятке, однако по экспорту кашемировых изделий оказалась на пятой строчке. Лидерами рейтинга стали Китай с объемом поставок на 506,9 млн евро, Бангладеш с 361,8 млн евро и Турция со 115,4 млн евро. В пятерку крупнейших экспортеров также вошли Камбоджа и Вьетнам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия сократила импорт вина из Евросоюза.

    В феврале европейские страны до максимума нарастили закупки семян подсолнечника из России.

    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

    Комментарии (11)
    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров исключил возвращение России в объятия Европы

    Лавров заявил об отказе России от возвращения к прежним отношениям с Европой

    Лавров исключил возвращение России в объятия Европы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил возможность возвращения к прежним доверительным отношениям с европейскими странами, какие наблюдались в конце прошлого века.

    «Никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет», – констатировал дипломат, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что Москва не намерена выстраивать политический курс в расчете на улучшение отношений в случае прихода к власти в Европе правой оппозиции. Он отметил, что Россия уже проходила этап, когда надеялась на приход консерваторов и реалистов.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Министерства иностранных дел России прибыл в Екатеринбург для участия в Международном фестивале молодежи.

    Ранее министр исключил возможность возвращения к прежним отношениям с западными странами.

    Дипломат также предупредил о жестком ответе в случае агрессии со стороны европейских государств.

    Комментарии (5)
    16 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    Лавров: Европа обманет Армению со вступлением в ЕС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что власти Европейского союза не выполнят обещания перед правительством Никола Пашиняна относительно евроинтеграции Армении.

    Лавров выразил уверенность в том, что руководство Европейского союза не сдержит обещаний перед Арменией в вопросе евроинтеграции. Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, дипломат прокомментировал стремления правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна к сближению с Европой, передает ТАСС.

    «Если говорить об устремлениях правительства Никола Пашиняна в Евросоюз, то обмануть-то могут и наверняка, я думаю, обманут власти Евросоюза», – заявил Лавров. Он подчеркнул сомнительность перспектив вступления закавказской республики в европейское объединение.

    Глава внешнеполитического ведомства напомнил о длительном ожидании других стран. По его словам, Турция и Сербия десятилетиями стоят в очереди на присоединение к Европейскому союзу, поэтому вступление Армении в организацию выглядит маловероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании Еревана вступить в Евросоюз. В ответ глава МИД России Сергей Лавров предупредил республику о риске потери всех привилегий в рамках ЕАЭС.

    Позже армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за невозможности сбыта урожая в Европе.

    Комментарии (5)
    16 сентября 2026, 11:14 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО
    Фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности, аналогичный статье 4 договора НАТО. По словам главы ЕК, существующие институты, доктрина и процедуры принятия решений Евросоюза не успевают за новой реальностью.

    Глава Еврокомиссии выступила за создание в Евросоюзе собственного механизма экстренного реагирования на угрозы безопасности, передает РИА «Новости».

    Выступая в Европарламенте в Страсбурге, она отметила, что новая система должна стать аналогом статьи 4 Североатлантического договора.

    «Нам срочно необходимо достичь консенсуса относительно того, как реагировать на определенные инциденты, которые не достигают уровня вооруженной агрессии, но явно угрожают нашей национальной безопасности», – заявила Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности.

    Политик сообщила о подготовке новой европейской стратегии безопасности. Эта работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Необходимость изменений объясняется ростом числа гибридных угроз.

    Существующие институты, доктрина и процедуры принятия решений Евросоюза не успевают за новой реальностью, подчеркнула глава ЕК. Она добавила, что нынешние механизмы были созданы для другого мира, и необходимо задуматься об их соответствии современному назначению. Подготовка стратегии велась в течение 2026 года.

    Глава Еврокомиссии намеревалась предложить создание Европейского Совета безопасности.

    Весной европейские лидеры обсудили варианты коллективной обороны без участия США.

    В начале года Евросоюз приступил к разработке новой стратегии безопасности.

    Комментарии (5)
    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы

    Политолог Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза

    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Элиты ЕС фиксируют утрату США прежнего стратегического интереса к Европе. На этом фоне Урсула фон дер Ляйен намерена трансформировать Евросоюз, который ранее концентрировался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава ЕК предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО.

    «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила задачу превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности. Такое стремление неудивительно, ведь руководящие элиты ЕС чутко реагируют на происходящие изменения в мире и видят, что США постепенно утрачивают прежний стратегический интерес к Европе, перенося свой фокус внимания на Азию.

    «Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул спикер. В связи с этим, продолжил собеседник, фон дер Ляйен стремится постепенно трансформировать Евросоюз, который ранее сосредотачивался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику.

    «Образ России как врага является ключевым фактором в этой долгосрочной стратегии. ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – считает эксперт.

    «В своих инициативах фон дер Ляйен получает поддержку со стороны крупнейших государств ЕС. При этом предполагаемые ею изменения должны сопровождаться реформированием механизмов принятия решений внутри Евросоюза. Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

    «На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

    «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог четвертой статьи Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус при реагировании на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее словам, сейчас настало время для активации европейского чрезвычайного протокола безопасности для одной из стран ЕС. В этом случае другие государства объединения должны будут проводить встречи для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и других. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Брюссель планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над разработкой недорогого модульного комплекса. В основу сотрудничества ляжет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Западная пресса назвала идеи главы ЕК «ответом» президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как указывает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года. Она получила новый импульс в 2017 году благодаря экс-главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за отказа Британии», – отмечает издание.

    Ранее депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Европейцы назвали главу Еврокомиссии «Урсулой фон дер кто?»

    Опрос выявил низкий уровень узнаваемости фон дер Ляйен среди жителей ЕС

    Европейцы назвали главу Еврокомиссии «Урсулой фон дер кто?»
    @ Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

    Многие жители стран Европейского союза не знают, кто занимает пост председателя Еврокомиссии, и негативно оценивают работу Урсулы фон дер Ляйен.

    Опрос был проведен в трех крупных европейских государствах: Германии, Франции и Испании, передает Politico.

    Результаты показали, что деятельность председателя Еврокомиссии одобряют лишь около 20% опрошенных немцев и испанцев, а во Франции этот показатель составил всего 12%.

    Почти треть респондентов в Испании и Франции, а также 45% в Германии оценили работу главы ЕК негативно. В Германии наибольшее недовольство выразили сторонники правой партии «Альтернатива для Германии», более половины которых назвали результаты ее деятельности «очень плохими».

    Глава отдела исследований компании Public First Себ Райд отметил: «Урсула фон дер Ляйен сталкивается с теми же антиполитическими настроениями, которые лишили кресел действующих политиков по всему континенту, и ей придется усердно работать, чтобы убедить европейцев, что повестка ЕС решит их проблемы со стоимостью жизни».

    Значительная часть европейцев вообще не знает председателя ЕК. Более 20% французов, 10% испанцев и 5% немцев признались, что не слышали о ней. Ожидается, что ежегодное обращение главы Еврокомиссии вызовет слабый интерес: лишь около 10% опрошенных планируют внимательно следить за ее речью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложит создание Европейского Совета безопасности.

    За прошедший год европейское ведомство выполнило лишь треть ключевых инициатив политика.

    В оставшиеся три года полномочий председатель ЕК столкнется с шестью острыми проблемами континента.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    Фон дер Ляйен анонсировала единые системы ПРО и ПВО Европы
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании нового европейского инструмента для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО.

    Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК, передает РИА «Новости».

    Инициатива также охватит стратегический транспорт, дозаправку в воздухе, космические и киберсистемы.

    «Эти системы имеют критическое значение, и нам нужно больше таких возможностей. Только вместе Европа обладает необходимым масштабом для их создания», – добавила председатель комиссии.

    Новый европейский инструмент стратегических возможностей будет полностью согласован с НАТО.

    Глава ЕК также отметила, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал важность подобных стратегических возможностей для обороны.

    Ранее фон дер Ляйен анонсировала совместную с Украиной разработку модульного комплекса противовоздушной обороны.

    Ранее украинские власти запросили у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем ПВО.

    Летом генсек НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2026, 10:22 • Новости дня
    ЕС одобрил экспорт сотен тысяч тонн пластиковых отходов в Турцию

    ЕК разрешила экспорт пластикового мусора в Турцию вопреки экологическому ущербу

    ЕС одобрил экспорт сотен тысяч тонн пластиковых отходов в Турцию
    @ Jochen Tack/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз решил продолжить масштабный экспорт пластиковых отходов в Турцию, проигнорировав собственные отчеты о серьезных экологических нарушениях и проблемах с переработкой.

    Европейский союз продолжит ежегодно отправлять сотни тысяч тонн пластикового мусора в Турцию, пишет Politico.

    Соответствующее решение было принято несмотря на обнаруженные доказательства нанесения ущерба окружающей среде.

    В отчете Еврокомиссии, оказавшемся в распоряжении издания, отмечается длинный список опасений по поводу обращения с отходами в Турции. Документ указывает на «ограниченную» информацию об управлении пластиковым мусором и неопределенность в соблюдении европейских норм.

    По оценкам экспертов Еврокомиссии, лишь около 10% пластика перерабатывается, тогда как большая часть отправляется на свалки или загрязняет природу. В прошлом году Турция импортировала 510 тыс. тонн европейского пластикового мусора, что составляет 36% от всего экспорта ЕС в этой сфере.

    Несмотря на задержку отчета и выявленные «серьезные проблемы», Еврокомиссия разрешила продолжить экспорт. Ведомство пришло к выводу, что Турция укрепила правовую базу, которая «в целом соответствует» международным правилам.

    «В отчете показано тревожное несоответствие между выводами Комиссии и ее толкованием регламента», – заявила старший координатор Агентства экологических расследований Лорен Вейр. Эколог Седат Гюндогду добавил, что европейским властям следует взять на себя ответственность за загрязнение и приостановить поставки, а не узаконивать их.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы пожаловались на скопление импортных пластиковых отходов на пляжах турецкой Аланьи.

    Европейские чиновники ранее отказались от части новых экологических требований к упаковке товаров.

    Эксперты Европейского агентства по окружающей среде оценили убытки ЕС от ухудшения экологической обстановки в 162 млрд евро.

    Комментарии (2940)
    16 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость

    Фон дер Ляйен потребовала технологической и военной независимости Европы

    Фон дер Ляйен заявила о курсе ЕС на независимость
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодном выступлении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге призвала к «независимости» Европы и предложила оформить особый статус для Канады.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении о положении Союза в Европарламенте в Страсбурге заявила, что Европа сталкивается с миром, который делает ее слабее и беднее, где искусственный интеллект подрывает привычные представления, а изменение климата угрожает самому континенту, и призвала к экономической, военной и технологической «независимости», сообщает Politico.

    По словам фон дер Ляйен, Европа «выбрала собственный путь» и в условиях «сложной эпохи больших возможностей и больших опасностей» должна обеспечивать суверенитет для европейцев, причем понятие Европы, по ее словам, выходит за пределы Евросоюза и включает поддержку, в частности, Украины и Гренландии, которые не входят в блок.

    Выступая рядом с присутствовавшим на заседании премьер-министром Канады Марком Карни, руководитель Еврокомиссии заявила, что хотела бы сделать Канаду «первым ассоциированным членом ЕС» и вывести отношения с Оттавой «на максимально высокий уровень», отметив при этом, что такой формат партнерства не направлен против третьих стран, хотя Канада, как и союз, вовлечена в острые торговые споры с США.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что слышит повседневные тревоги жителей Евросоюза на фоне роста популярности националистических правых партий, и призвала политический центр консолидироваться, а ключевые угрозы, включая искусственный интеллект и изменение климата, назвала находящимися в точке бифуркации и определяющими будущие благосостояние и безопасность.

    По ее словам, Европа нагревается вдвое быстрее среднемировых темпов, что показали недавние волны жары и лесные пожары, поэтому Еврокомиссия подготовит Европейский план по жаре для раннего оповещения и усиления готовности систем здравоохранения, а также инициативу по воде для борьбы с засухой и управлению водными рисками в сельском хозяйстве, при этом она призвала «сохранить курс» на климатические цели и резко усилить подготовку к новым потрясениям.

    Оценивая перспективы искусственного интеллекта, фон дер Ляйен назвала себя «оптимистом», но предупредила, что технологии вскоре окажутся в руках противников, которые иначе видят мир, заявила о необходимости переноса ИИ из экранов в реальную экономику и социальную сферу, от заводских цехов и больниц до энергетики, транспорта и обороны, и пообещала пригласить крупные лаборатории передового ИИ к обсуждению того, как Евросоюз может помочь индустрии «держать темп на передовой» развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Киев запросил у Евросоюза миллиарды евро на системы ПВО. Ранее глава Еврокомиссии признала крах прежней европейской экономической модели в условиях нынешних кризисов. До этого фон дер Ляйен предложила обсудить мандат Евросоюза на переговоры с Россией.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок

    Военный эксперт Кнутов: Аналог статьи 4 НАТО сделает из ЕС военный блок

    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз, изначально создававшийся как экономическое объединение, стремительно милитаризируется. Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора – это очередной шаг к превращению ЕС в военный блок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Евросоюз изначально создавался как экономическое объединение, однако со временем его характер существенно трансформировался. Так, после начала СВО ЕС превратился, по сути, в политическую структуру, занятую санкциями против России и оказанием помощи Украине», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Теперь, продолжил он, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пытается «узаконить превращение Евросоюза в военный блок». На этом фоне собеседник напомнил, что в Европе неоднократно обсуждали идею создания европейского НАТО. Дискуссия вновь обострилась после того, как США, игравшие решающую роль в альянсе, стали постепенно отдаляться от проблем европейцев.

    «Фон дер Ляйен предложила не учреждать отдельную международную структуру, а поэтапно внедрить в правовое поле ЕС механизмы, аналогичные статье 4 Североатлантического договора. Это значит, что некогда преимущественно экономический союз начнет выполнять функции, отчасти дублирующие задачи НАТО. Вопросы экономики отойдут на последний план. При этом роль и политический вес главы Еврокомиссии существенно возрастут», – пояснил аналитик.

    Кнутов напомнил, что статья 4 НАТО предусматривает проведение консультаций между странами альянса, если одна из них усматривает угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. При инициировании таких консультаций вопрос выносится на заседание Североатлантического совета: государства обмениваются информацией, обсуждают ситуацию и совместно определяют дальнейшие шаги.

    «Что-то похожее сейчас есть в ЕС, но механизм работает иначе: консультации проводятся по инициативе Брюсселя и на добровольной основе. Если инициатива Урсулы фон дер Ляйен по созданию аналога статьи 4 будет одобрена, участие станет обязательным для всех членов», – считает эксперт. Он также не исключает, что со временем Брюссель попытается «продавить» закрепление в документах ЕС аналога статьи 5 НАТО.

    Вместе с тем такие решения ЕК могут подкрепить в Вашингтоне настроения в пользу выхода из Североатлантического альянса. «Но европейские политики поняли, что Штаты не будут их содержать и защищать так, как это было, скажем, в годы холодной войны. На этом фоне тенденция к размежеванию Европы и США становится все более выраженной», – рассуждает аналитик.

    Что касается значения изменений в ЕС для Москвы, то Кнутов отметил: «это очередной шаг к эскалации отношений между Россией и Западом и на пути к войне».

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус, как реагировать на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее мнению, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности. В случае его активации одной из стран ЕС, другие государства объединения должны будут собираться для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия, уточнила глава ЕК.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила Урсула фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и другие. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над совместным проектом по разработке недорогого модульного комплекса. В основе сотрудничества будет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем западная пресса уже называет предложенный главой ЕК Европейский совет по безопасности «ответом» Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как напоминает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года и получила новый импульс в 2017 году благодаря бывшему главе исполнительной власти ЕС Жан-Клоду Юнкеру и Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за нежелания Британии», – отмечает издание.

    В 2026 году депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 11:18 • Новости дня
    ЕС решил предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения
    ЕС решил предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения
    @ Olivier Matthys/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз планирует предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Европейский союз намерен предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена объединения, передает ТАСС.

    «Я хотела бы обсудить с вами возможность открыть двери перед Канадой, чтобы она стала первым ассоциированным членом ЕС», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления в Европарламенте с речью о состоянии Евросоюза.

    Ранее Евросоюз и Канада запланировали создание стратегического альянса для противостояния США и Китаю.

    Канадский премьер-министр Марк Карни выдвинул идею получения статуса ассоциированного члена ЕС.

    Страны европейского блока холодно встретили инициативу о формировании уникального партнерства.

    Комментарии (2)
    16 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Politico: Планы фон дер Ляйен по Канаде шокировали Евросоюз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно объявила о планах по ассоциированному членству Канады в Евросоюзе, вызвав недоумение у европейских дипломатов, пишет Politico.

    Заявление председателя Еврокомиссии о планах работы над ассоциированным членством Канады в Евросоюзе стало неожиданностью для стран-участниц, пишет Politico со ссылкой на дипломатов. «Послание застало власти стран врасплох», – отмечается в публикации, передает РИА «Новости».

    Европейские лидеры не были осведомлены о подобных намерениях до выступления Урсулы фон дер Ляйен. Дипломаты подчеркивают, что суть предложения остается неясной, и, несмотря на теплое отношение к Оттаве, странам Евросоюза необходимо понимание деталей инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах предоставить Канаде статус первого ассоциированного члена объединения.

    Канадский премьер-министр Марк Карни ранее выдвинул идею вывода отношений с европейским блоком на новый уровень.

    Страны Евросоюза с опаской отнеслись к предложению о создании уникального альянса.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны

    Командующий ВВС США сообщил о внедрении новых планов перехвата ударных дронов

    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых планов НАТО по защите от дронов и крылатых ракет после инцидента в Литве.

    Командующий ВВС США в Европе и Африке, а также глава Объединенного авиационного командования НАТО Джейсон Хайндс заявил о получении задачи по реализации новых планов альянса, передает The War Zone.

    «Я не знаю, что на уме у Путина или его войск по поводу этих ударных дронов или даже крылатых ракет, подобных тем, что мы видели в воздушном пространстве Польши всего несколько месяцев назад», – отметил Хайндс, комментируя инцидент со сбитым беспилотником.

    По словам генерала, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич поручил ему полностью внедрить миссию Enhanced Vigilance Activity Eastern Sentry и новый План постоянной обороны 12 тыс. Эти инициативы призваны обеспечить страны альянса необходимыми возможностями для защиты воздушного пространства от дронов-камикадзе и крылатых ракет. Миссия была создана в сентябре 2025 года после многочисленных нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами.

    Хайндс подчеркнул, что Россия может проверять готовность альянса, используя гибридные методы. Он признал, что использование боевой авиации НАТО для перехвата дронов является эффективным, но экономически невыгодным решением. Генерал выразил надежду на переход к более эффективным и дешевым средствам перехвата, включая наземные и недорогие ракеты класса «воздух-воздух». Европейские страны уже начинают следовать примеру США в использовании ракет с лазерным наведением для уничтожения беспилотников.

    Представитель ВВС США также отметил, что НАТО переходит от патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне. Это связано с необходимостью быстрого и решительного реагирования на возникающие угрозы. Хайндс предположил, что гибридные действия могут быть одним из немногих доступных России рычагов, поскольку она не имеет преимущества в географии или боеготовности перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении гибридных атак против Европы. Для укрепления восточного фланга Североатлантический альянс запустил военную операцию «Восточный часовой».

    Перед этим польский премьер Дональд Туск проинформировал руководство блока об уничтожении нарушивших воздушное пространство беспилотников.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Евродепутат назвал фон дер Ляйен и Каллас «катастрофой Европы»

    Словацкий евродепутат Блага назвал фон дер Ляйен и Каллас «катастрофой Европы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Словакии в Европарламенте Любош Блага обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас в превращении Европейского союза в военную машину, назвав их «самой большой катастрофой Европы».

    «Фон дер Ляйен вместе с Каллас – самая большая катастрофа Европы со времен Второй мировой войны», – написал политик в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Словацкий депутат подчеркнул, что эти руководители превратили Европейский союз в настоящую военную машину. По его словам, европейцы уже устали от подобной политики союза.

    Парламентарий также обратил внимание на недавнее выступление главы Еврокомиссии о положении дел в объединении. Он резюмировал, что речь Урсулы фон дер Ляйен лишь подтвердила ее полную оторванность от реальности.

    Ранее словацкий евродепутат Любош Блага назвал Каю Каллас главной угрозой для всей Европы.

    Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский аналог четвертой статьи договора НАТО.

    Германский политолог Александр Рар рассказал о столкновении двух разных моделей будущего ЕС у этих политиков.

    Комментарии (0)
    Главное
    «Северяне» ликвидировали базу европейских наемников под Волчанском
    Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ
    Берлин выступил против ускоренного сближения ЕС и Канады
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за критику армии
    Кустурица снял фильм про патриарха Кирилла
    Застрелен растерзавший пенсионерку под Красноярском медведь

    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

    Перейти в раздел

    Молодежь со всего мира увидела настоящую Россию

    В Екатеринбурге прошел Международный фестиваль молодежи. Его участниками стали 10 тыс. молодых людей, делегаты приехали из 191 страны мира. В течение недели на площадках фестиваля обсуждались передовые инициативы, выдвигались новые проекты и зарождалась дружба. Для многих иностранных гостей знакомство с нашей страной стало настоящим открытием – они признались, что увидели Россию совсем не такой, какой ее представляют за рубежом. Подробности

    Перейти в раздел

    Операция по освобождению Орехова перерастает в удар до Днепра

    Российские войска продолжают продвижение на ореховском направлении и даже начали освобождение уже самого этого города, превращенного ВСУ в крупный укрепрайон. Как проходит эта операция и почему ее значение выходит далеко за рамки локальных успехов группировки войск «Днепр»? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации