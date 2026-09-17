О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
За ночь над Россией уничтожили 641 дрон ВСУ
В ночь со среды на четверг над страной поразили 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Минобороны.
Дроны уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской областями, указало ведомство в Max.
Также их нейтрализовали над Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, над Кубанью, Московским регионом, Крымом, над Азовским, Каспийским и Черным морями.
За дневное время в среду над страной перехватили 68 украинских беспилотных летательных аппаратов.
13 сентября российские военные уничтожили 389 вражеских беспилотников за ночь.
4 сентября силы противовоздушной обороны перехватили 490 украинских дронов над 20 регионами страны.