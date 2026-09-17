О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Обломки беспилотника спровоцировали пожар на предприятии в Новороссийске
Возгорание на предприятии в Новороссийске из-за обломков БПЛА ликвидировано
Возгорание произошло на предприятии в Новороссийске из-за падения обломков БПЛА, его оперативно потушили, люди не пострадали, сообщили в оперативном штабе Кубани.
Падение фрагментов дрона вызвало пожар на территории предприятия в Новороссийске, передает Оперштаб в MAX.
«В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий… Пожар оперативно ликвидировали», – говорится в официальном сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работу экстренные и специальные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 сентября власти ввели в Новороссийске режим чрезвычайной ситуации из-за атаки беспилотников.
На следующий день мэр города сообщил о повреждении 576 квартир.
В августе обломки дронов попали в шесть жилых домов Новороссийска.