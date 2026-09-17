О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Российские танкисты уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом
Экипажи Т-80БВМ группировки «Север» ликвидировали пункт управления украинскими беспилотниками украинских боевиков в ходе боевых действий на харьковском направлении.
Экипажи танков Т-80БВМ, входящие в состав российской группировки войск «Север», поразили позиции украинских вооруженных формирований на харьковском направлении, сообщило Минобороны в Max.
В результате точных ударов был уничтожен замаскированный блиндаж противника. Кроме того, российские танкисты ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живую силу украинских войск на данном участке фронта.
Несколько дней назад подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.
В августе российские бойцы расширили полосу безопасности в этом регионе.
В начале июля ранее артиллеристы уничтожили 11 украинских пунктов управления беспилотниками.