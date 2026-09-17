Tекст: Алексей Дегтярёв

Экипажи танков Т-80БВМ, входящие в состав российской группировки войск «Север», поразили позиции украинских вооруженных формирований на харьковском направлении, сообщило Минобороны в Max.

В результате точных ударов был уничтожен замаскированный блиндаж противника. Кроме того, российские танкисты ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живую силу украинских войск на данном участке фронта.

Несколько дней назад подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области.

В августе российские бойцы расширили полосу безопасности в этом регионе.

В начале июля ранее артиллеристы уничтожили 11 украинских пунктов управления беспилотниками.