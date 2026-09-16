Участие в выборах станет вкладом в победу России

Tекст: Олег Исайченко

В среду президент Владимир Путин обратился к гражданам России в преддверии выборов, которые пройдут 18-20 сентября, назвав нынешнюю избирательную кампанию значимой и во многом определяющей. «В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти», – указал российский лидер.

Президент отметил, что столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции, а жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы. Он также выразил уверенность в том, что «в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу»: «Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны».

«Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – подчеркнул Путин.

«Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – пояснил президент.

Он также отметил, что голос каждого избирателя имеет значение: «От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне».

«Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», – перечислил президент.

Путин также попросил россиян реализовать «свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества». «Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!» – заключил глава государства.

«Выборы прежде всего обеспечивают легитимность власти – это одна из несущих конструкций политической системы. По их итогам станет понятно, каким общество хочет видеть государство и каким должен быть дальнейший курс страны», – сказал политолог Анатолий Гагарин.

По его словам, особенно важно получить общественную оценку курса страны сейчас, когда Россия проходит через «крайне важный этап своей истории». «Президент подчеркнул, что сегодня народ должен продемонстрировать сплоченность и консолидацию вопреки всем козням неприятелей. Только сохраняя единство, мы сможем решать стоящие перед страной задачи», – отметил Гагарин.

При этом Гагарин надеется на то, что голосование пройдет спокойно и без чрезвычайных ситуаций. Этому способствует развитая избирательная система, трехдневное голосование и несколько форматов участия в выборах – включая ДЭГ.

«Единой обязательной формы голосования у нас нет, и каждый может выбрать подходящий для себя вариант волеизъявления

с учетом работы, технических возможностей и жизненных обстоятельств. Для самой большой страны в мире такая практика является наиболее удобной, поэтому она у нас и закрепилась», – подчеркнул Гагарин.

Предстоящие выборы, вне всяких сомнений, будут проходить в сложной геополитической ситуации, уточнил политолог Павел Данилин. «Украина и страны Запада предпринимают усилия для срыва электоральной процедуры в России. Неслучайно ВСУ нарастили количество атак по объектам гражданской инфраструктуры – противник пытается запугать наше общество», – сказал он.

На этом фоне, считает эксперт, обращение президента к гражданам приобретает особый смысл. «Глава государства простым и доступным языком объяснил, почему в текущих условиях необходимо уделить выборам особое внимание. Сейчас речь идет не только о внутриполитической процедуре, но и о необходимости выступить единым фронтом перед лицом неприятелей», – рассуждает собеседник.

По мнению политолога, Владимир Путин также подчеркнул свою уверенность в том, что в выборах участвуют настоящие патриоты России. «Речь идет как о тех, кто выступает кандидатами в депутаты, так и о гражданах, которые придут отдать свой голос за ту или иную партию. Предстоящее голосование станет возможностью показать нашу сплоченность, наше единство», – заключил Данилин.

«Российская избирательная система существует не одно десятилетие. За это время она успела окрепнуть и продемонстрировать свою эффективность.

Однако голосование этого года станет уникальным явлением для нашей страны», – сказал политолог Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

По его словам, впервые выборы депутатов Госдумы проходят в условиях специальной военной операции и жесткого санкционного давления. «Президент прекрасно понимает специфику нынешней кампании, в связи с чем и обращается к гражданам, стремясь напомнить им о важности волеизъявления», – подчеркнул Асафов.

При этом, считает эксперт, в нынешних условиях участие граждан в выборах имеет не только внутриполитическое значение. «Чем выше наша сплоченность, тем сложнее противнику будет давить на нас. Единство народа – это залог провала любых попыток его запугать. Это залог победы в сложившемся противостоянии. Сегодня как никогда важно выразить свою солидарность с президентом и теми ребятами, которые отстаивают наши интересы на передовой», – отметил политолог.

Кроме того, по явке и результатам выборов противник тоже будет судить о сплоченности российского общества.

«В такой ситуации каждый голос показывает: люди в России ответственно относятся к будущему своей страны и не готовы отдавать ее кому-либо», – считает эксперт.

Отдельно Асафов связал участие в выборах с поддержкой военнослужащих. «Бойцы должны понимать, что здесь, на гражданке, остаются люди, которые искренне любят свою страну. Солдаты несут ответственность за будущее государства с ружьем в руках, а те, кто ждет их в тылу, – с бюллетенем», – пояснил он.

В то же время политолог назвал проведение выборов в нынешних условиях показателем устойчивости избирательной системы. «Недружественные страны пытаются навязать россиянам мнение: не нужно идти на голосование, ведь ваша позиция ничего не решит. Это откровенное лукавство, призванное сломить наше единство», – заявил Асафов.

Значение имеет и непосредственный результат голосования. «Участие каждого важно. Мнение каждого ценно. Ведь именно от волеизъявления граждан будет зависеть точный состав Госдумы. Да и Владимир Путин в своей работе всегда опирается на пожелания, высказанные обществом», – заключил эксперт.