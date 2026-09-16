  • Новость часаСамолет-заправщик ВВС США подал сигнал бедствия над Атлантикой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    На Украине сгорел cклад с костюмами и реквизитом студии Зеленского
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали шесть человек
    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска
    Глава Росавиации сообщил о высоком спросе на самолеты «Байкал»
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

    24 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    4 комментария
    16 сентября 2026, 22:05 • Политика

    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Участие в выборах станет вкладом в победу России
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, продемонстрировать единство общества и показать, что ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу.

    В среду президент Владимир Путин обратился к гражданам России в преддверии выборов, которые пройдут 18-20 сентября, назвав нынешнюю избирательную кампанию значимой и во многом определяющей. «В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти», – указал российский лидер.

    Президент отметил, что столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции, а жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы. Он также выразил уверенность в том, что «в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу»: «Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны».

    «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – подчеркнул Путин.

    «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – пояснил президент.

    Он также отметил, что голос каждого избирателя имеет значение: «От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне».

    «Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», – перечислил президент.

    Путин также попросил россиян реализовать «свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества». «Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!» – заключил глава государства.

    «Выборы прежде всего обеспечивают легитимность власти – это одна из несущих конструкций политической системы. По их итогам станет понятно, каким общество хочет видеть государство и каким должен быть дальнейший курс страны», – сказал политолог Анатолий Гагарин.

    По его словам, особенно важно получить общественную оценку курса страны сейчас, когда Россия проходит через «крайне важный этап своей истории». «Президент подчеркнул, что сегодня народ должен продемонстрировать сплоченность и консолидацию вопреки всем козням неприятелей. Только сохраняя единство, мы сможем решать стоящие перед страной задачи», – отметил Гагарин.

    При этом Гагарин надеется на то, что голосование пройдет спокойно и без чрезвычайных ситуаций. Этому способствует развитая избирательная система, трехдневное голосование и несколько форматов участия в выборах – включая ДЭГ.

    «Единой обязательной формы голосования у нас нет, и каждый может выбрать подходящий для себя вариант волеизъявления

    с учетом работы, технических возможностей и жизненных обстоятельств. Для самой большой страны в мире такая практика является наиболее удобной, поэтому она у нас и закрепилась», – подчеркнул Гагарин.

    Предстоящие выборы, вне всяких сомнений, будут проходить в сложной геополитической ситуации, уточнил политолог Павел Данилин. «Украина и страны Запада предпринимают усилия для срыва электоральной процедуры в России. Неслучайно ВСУ нарастили количество атак по объектам гражданской инфраструктуры – противник пытается запугать наше общество», – сказал он.

    На этом фоне, считает эксперт, обращение президента к гражданам приобретает особый смысл. «Глава государства простым и доступным языком объяснил, почему в текущих условиях необходимо уделить выборам особое внимание. Сейчас речь идет не только о внутриполитической процедуре, но и о необходимости выступить единым фронтом перед лицом неприятелей», – рассуждает собеседник.

    По мнению политолога, Владимир Путин также подчеркнул свою уверенность в том, что в выборах участвуют настоящие патриоты России. «Речь идет как о тех, кто выступает кандидатами в депутаты, так и о гражданах, которые придут отдать свой голос за ту или иную партию. Предстоящее голосование станет возможностью показать нашу сплоченность, наше единство», – заключил Данилин.

    «Российская избирательная система существует не одно десятилетие. За это время она успела окрепнуть и продемонстрировать свою эффективность.

    Однако голосование этого года станет уникальным явлением для нашей страны», – сказал политолог Александр Асафов, директор лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований.

    По его словам, впервые выборы депутатов Госдумы проходят в условиях специальной военной операции и жесткого санкционного давления. «Президент прекрасно понимает специфику нынешней кампании, в связи с чем и обращается к гражданам, стремясь напомнить им о важности волеизъявления», – подчеркнул Асафов.

    При этом, считает эксперт, в нынешних условиях участие граждан в выборах имеет не только внутриполитическое значение. «Чем выше наша сплоченность, тем сложнее противнику будет давить на нас. Единство народа – это залог провала любых попыток его запугать. Это залог победы в сложившемся противостоянии. Сегодня как никогда важно выразить свою солидарность с президентом и теми ребятами, которые отстаивают наши интересы на передовой», – отметил политолог.

    Кроме того, по явке и результатам выборов противник тоже будет судить о сплоченности российского общества.

    «В такой ситуации каждый голос показывает: люди в России ответственно относятся к будущему своей страны и не готовы отдавать ее кому-либо», – считает эксперт.

    Отдельно Асафов связал участие в выборах с поддержкой военнослужащих. «Бойцы должны понимать, что здесь, на гражданке, остаются люди, которые искренне любят свою страну. Солдаты несут ответственность за будущее государства с ружьем в руках, а те, кто ждет их в тылу, – с бюллетенем», – пояснил он.

    В то же время политолог назвал проведение выборов в нынешних условиях показателем устойчивости избирательной системы. «Недружественные страны пытаются навязать россиянам мнение: не нужно идти на голосование, ведь ваша позиция ничего не решит. Это откровенное лукавство, призванное сломить наше единство», – заявил Асафов.

    Значение имеет и непосредственный результат голосования. «Участие каждого важно. Мнение каждого ценно. Ведь именно от волеизъявления граждан будет зависеть точный состав Госдумы. Да и Владимир Путин в своей работе всегда опирается на пожелания, высказанные обществом», – заключил эксперт.

    На ваш взгляд
    Как планируете голосовать на выборах в Госдуму сентябре 2026 года?
    Результаты
    9 комментариев Ещё голосования

    Главное
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    ФАС предложила запретить энергетикам заниматься добычей криптовалют
    Рост цен на мясо сделал бургеры в McDonald’s недоступными для части американцев
    Ресторан с двумя звездами Michelin оштрафовали за украшение десертов муравьями
    Михалков раскрыл название своего следующего фильма

    Ссора с Россией заставила финнов сжигать леса

    Финны все больше вынуждены буквально сжигать собственные леса только ради того, чтобы согреться – вместо того, чтобы использовать их для выгодной переработки. Лесопилки и целлюлозно-бумажные комбинаты в стране закрываются, а причиной всему стал и энергетический кризис, и конфликт с Россией, которая до 2022 года в изобилии снабжала Финляндию древесиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Пентагон объявил о начале эры космических войн

    США впервые признали наличие оружия на орбите. «Мы продолжаем обеспечивать свою готовность противостоять меняющимся угрозам, где бы они ни возникали», – заявил глава американских ВВС Трой Мейнк. Как отмечают в экспертном сообществе, Штаты переводят гонку вооружений в космосе на новую стадию. Какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе? Подробности

    Перейти в раздел

    Датский вертолет нарвался на российские сигналы

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты. В Копенгагене утверждают, что одна из них прошла в непосредственной близости от воздушного судна, однако Москва возложила ответственность на саму датскую сторону, заявив о провокационных маневрах вертолета. Посол России в Дании Владимир Барбин уже вручил Копенгагену ноту протеста. Что на самом деле стояло за действиями датского экипажа и был ли инцидент частью сознательной провокации? Подробности

    Перейти в раздел

    Французскую полицию утешат за счет стариков

    Масштабные акции протеста устроили во Франции те, кто обычно обязаны их разгонять – полицейские. Чем недовольны стражи порядка, у которых, на первый взгляд, и приличная зарплата, и социальный пакет – и у кого отнимут деньги для того, чтобы в условиях дефицита бюджета повысить оклады полиции? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британия трещит по швам

      Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бабье лето – 2026: когда наступит и какая погода ожидается в Москве

      Бабье лето – устойчивый период теплой и сухой погоды, который приходит в конце лета или осенью, после первого похолодания. Когда наступает этот период, сколько длится и на что ориентироваться жителям столицы?

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации