Эксперты объяснили провал кампании Запада по дискредитации российских выборов

Tекст: Олег Исайченко

Электоральная кампания 2026 года вызвала заметный интерес в обществе: около 60% граждан заявили, что видели агитационные материалы различных партий, рассказал Михаил Мамонов, директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ*. При этом с предвыборными программами ознакомились лишь 30% респондентов.

Наиболее «популярными» оказались материалы «Единой России» – они попали в «поле зрения» 46% опрошенных. На втором месте по этому показателю оказалась КПРФ: ее агитацию увидели 24% участников опроса. Замыкают тройку «Новые люди», которым удалось привлечь внимание 21% респондентов. При этом 76% граждан считают, что победу на грядущем голосовании одержит «Единая Россия».

Политолог Алексей Чеснаков объясняет столь высокую уверенность общества в лидерстве «Единой России» пятью буквами «П». «Первая и главная – поддержка президента, который регулярно подчеркивает компетентность партии», – акцентирует он.

Вторая – Народная программа, которую многие эксперты уже признали инновационной. Впервые в истории «Единой России» была проведена широкая отчетная кампания по исполнению предыдущих программ и подготовке новой, в которую вошли 3,5 млн наказов от избирателей.

Третья – пятерка федерального списка партии. По мнению Чеснакова, «Единая Россия» сумела грамотно позиционировать членов пятерки: каждый из них ассоциируется у граждан с конкретными положительными триггерами.

Четвертая «П» – подход. Как отмечает эксперт, в этой электоральной кампании партия сумела выстроить прямой диалог с гражданами. «Партия максимально широко использовала технологии, которые принято в последнее время называть социальной архитектурой, то есть работала непосредственно с запросами избирателей», – объясняет он.

Последняя «П» – особая информационная повестка. На фоне попыток дестабилизировать ситуацию в России извне партия воспринимается населением как стабилизирующая сила. При этом нынешняя электоральная кампания проходит на фоне масштабного внешнего информационного воздействия.

Запад и его «агенты» пытаются навязать россиянам картину, что после выборов «будет хуже», соглашается политолог Владимир Шаповалов. «На протяжении последних лет была сформирована устойчивая технологическая цепочка кампаний внешнего влияния», – уточняет он, добавляя, что воздействие на россиян также будет осуществляться путем кибератак на инфраструктуру электронного голосования и диверсий на избирательных участках.

«Однако масштабная кампания по дискредитации отечественного электорального процесса ожидаемых результатов не дала. Российское общество демонстрирует высокий уровень зрелости и готовность противостоять психологическим операциям, организованных союзниками Украины», – рассуждает Шаповалов.

В свою очередь, политолог Павел Данилин выделяет шесть аспектов пропаганды противника. «Военный аспект проявляется в ударах по НПЗ и складам маркетплейсов для вызова антиправительственных настроений в обществе. Технологический представляет собой «дроновую войну», призванную показать якобы имеющиеся в России серьезные проблемы», – уточняет эксперт.

«Социальный сводится к «разгону» темы о накоплении огромного недовольства внутри государства: западная пресса пророчит РФ революцию чуть ли не завтра. Экономический направлен на осознанное игнорирование таких успехов страны как, например, рост ВВП и инфраструктурных инвестиций», – добавляет он.

«Геополитический заключается во мнимой демонстрации международной изоляции России, а символический и вовсе использует любые негативные новости, чтобы показать «ужас» в РФ. Но тем не менее, население продолжает поддерживать президента и власть, а значит на грядущих выборах можно ожидать хорошей явки», – подчеркивает Данилин.

Таким образом, выборы становятся своеобразным стресс-тестом для российской политической системы. Чеснаков подчеркивает: несмотря на все вызовы, отечественные институты избирательной системы остаются стабильными. Потрясений не наблюдается и в электоральном поле. «Идеологическое поле в стране сформировано», – акцентирует эксперт.

Стабильность идеологического поля, в частности, демонстрируется ожидаемым успехом пяти основных партий страны. «С самого начала не было никаких сомнений в том, что «Единая Россия» сформирует свое лидерство, удерживая высокую планку. Партия на финал кампании выходит с повышающимся рейтингом. 49-51% – этот коридор ни у кого не вызывает сомнений», – прогнозирует политолог Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

КПРФ же находится в своей «санитарной зоне». «Партия завершит кампанию с результатом больше 15%. А в прошлой избирательной кампании у них был результат практически 19%. Небольшое падение все-таки можно прогнозировать, но это объясняется возрастными характеристиками базового электората», – полагает эксперт.

«Сегодняшние социологические данные говорят об успехе партии «Новые люди». Электоральные группы, для которых эта партия приемлема – есть. Что касается ЛДПР, то партии также удалось опереться на своего классического избирателя, а «Справедливая Россия» хоть и оказалась самой невыразительной, все же с высокой вероятностью сумеет преодолеть пятипроцентный барьер», – резюмирует Алиев.

*Данные исследования ВЦИОМ. Метод – телефонный опрос. Объем выборки по теме «Шансы партий на победу» 1600 респондентов, выборка репрезентует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Погрешность не превышает 2,5%. Заказчик: Исследование проведено по собственной инициативе АЦ ВЦИОМ. Внешний заказчик отсутствует. Публикация результата оплачена АЦ ВЦИОМ. Опрос проведен 12 сентября 2026 года.