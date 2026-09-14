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Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН из Уганды
МИД: Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Отунну
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел официальную встречу с кандидатом на должность генерального секретаря ООН из Уганды Оларой Отунну, сообщили в МИД.
Глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с претендентом на высший пост в Секретариате Всемирной организации, сообщается на сайте МИД России. В ходе беседы угандийский политик представил свою предвыборную программу.
«Министр информировал О. Отунну о требованиях, предъявляемых российской стороной к претендентам на высший пост в Секретариате Всемирной организации», – указано в официальном сообщении российского дипломатического ведомства.
По итогам встречи стороны подтвердили приверженность центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в решении мировых проблем.
В августе Олара Отунну получил пять голосов поддержки во втором предварительном голосовании Совета Безопасности ООН.
Месяцем ранее глава российского дипломатического ведомства провел аналогичные переговоры с сенегальским претендентом Маки Салом.
Весной Министерство иностранных дел России сформулировало критерии отбора кандидатов на этот высокий пост.