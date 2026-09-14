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Рособрнадзор вынес официальные предостережения трем российским вузам
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки вынесла официальные предупреждения трем российским высшим учебным заведениям из-за риска нарушения обязательных требований.
Эта информация была опубликована в официальном канале ведомства на платформе Max. «Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что предупредительные меры затронули Армавирский социально-психологический институт, Волжский государственный университет водного транспорта, а также Универсальный университет. Все данные о вынесенных предостережениях уже внесены в Единый реестр контрольных и надзорных мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Рособрнадзор направил официальные уведомления о недопустимости нарушения обязательных требований девяти высшим учебным заведениям.
В начале августа надзорное ведомство вынесло аналогичные предостережения 19 образовательным организациям.
В июле в список нарушителей попали еще восемь российских университетов.