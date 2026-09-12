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Два человека погибли при крушении самолета в Татарстане
Легкомоторный самолет упал в огород частного дома в Татарстане
Легкомоторный самолет упал в огород частного жилого дома в Татарстане, пилот и пассажир погибли, сообщает гу МЧС республики.
Трагедия произошла в Сабинском районе республики, где легкомоторный самолет упал прямо в огород одного из частных жилых домов, передает ТАСС. В результате авиакатастрофы погибли два человека.
«В результате падения самолета в Сабинском районе погибли два человека <…> пилот и пассажир», – сообщили в региональном управлении МЧС.
Уточняется, что потерпело крушение воздушное судно марки Cessna-172. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года в Арском районе Татарстана разбился самодельный легкомоторный аппарат. В августе спасатели нашли живыми пилотов пропавшего в Иркутской области самолета Cessna 182. В прошлом году Межгосударственный авиационный комитет назвал опасный маневр причиной крушения другой экскурсионной «Цессны» в республике.