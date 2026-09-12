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    Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников»
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции
    Агроном назвала культуры, которые дачникам стоит посадить до зимы
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины
    Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию
    Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита
    Над регионами России за ночь сбили 230 украинских беспилотников
    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    46 комментариев
    12 сентября 2026, 12:20 • Новости дня

    Эксперты США предупредили об уязвимости американской ПРО перед Россией и КНР

    Аналитики США сообщили об уязвимости ПРО «Золотой купол» перед Россией и КНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Китай могут усовершенствовать ракеты для обхода американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», сделав перехват невозможным, отмечают эксперты США.

    Россия и Китай способны легко снизить эффективность и вообще обойти американскую систему противоракетной обороны Golden Dome, говорится в докладе Центра исследований в сфере внешней политики (FPRI). Аналитики центра отмечают, что космические перехватчики не станут панацеей для безопасности США, поскольку это дорогая, но «хрупкая оборона», которую легко обойти.

    Программа ПРО с эшелоном спутников-перехватчиков призвана сбивать ракеты на этапе разгона. Однако для защиты от КНДР, Китая или России потребуются группировки от нескольких тысяч до десятков тысяч аппаратов, отмечают аналитики. Первоначальные затраты составят от десятков до сотен миллиардов долларов. При этом спутники находятся на орбите около пяти лет, и примерно пятую часть стоимости придется тратить ежегодно на их замену.

    Главная уязвимость системы – окно перехвата, подчеркнули в Центре исследований в сфере внешней политики. Спутник должен успеть сбить ракету во время разгона. Аналитики указывают, что Россия и Китай могут сократить это время, создав ракеты с более быстрым горением двигателей. В таком случае американские перехватчики не успеют их поразить.

    У противников есть и другие контрмеры: мощные наземные лазеры для ослепления спутников, противоспутниковые ракеты, космические мины, размещение дополнительных боеголовок или создание дешевых МБР с примитивным наведением. Проект также способен спровоцировать дестабилизирующие ответные действия со стороны противников США. Распоряжение о создании системы президент США Дональд Трамп подписал в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработка американского противоракетного щита «Золотой купол» оказалась под угрозой остановки из-за проблем с финансированием.

    Незадолго до этого подрядчики Пентагона успешно испытали первые космические аппараты для данного проекта. Однако ожидаемая стоимость этой системы весной уже выросла до 185 млрд долларов.

    12 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов

    На болгарском оружейном заводе произошла серия взрывов на складах боеприпасов

    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На складах военного завода в Болгарии прогремели взрывы, передает телеканал Nova.

    Инцидент случился на объектах компании «Емко», передает РИА «Новости». Огонь охватил одно из помещений, после чего пламя стремительно перекинулось на соседние строения комплекса, состоящего из 11 зданий.

    «Произошло воспламенение боеприпасов, и на месте происшествия раздалась серия взрывов», – сообщил один из директоров предприятия. В результате происшествия никто не пострадал.

    Отмечается, что это уже второе подобное чрезвычайное происшествие на данном заводе за последний месяц. Десятого августа на одном из складов также произошел взрыв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее пожар грузовика спровоцировал серию вторичных детонаций на болгарском оборонном объекте возле Трявны. В конце августа мощный взрыв прогремел на оружейном складе в ливийском городе Мисурата. Незадолго до этого молдавские полицейские обнаружили обломки боевого беспилотника на месте сильного возгорания в районе Штефан-Водэ.

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    12 сентября 2026, 04:05 • Новости дня
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России.

    Заявление сделали старшие демократы в профильных комитетах Палаты представителей – по иностранным делам, доходам и расходам, а также в совместном экономическом – Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, передает ТАСС.

    «Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину. Однако Закон о санкциях в отношении России и Ирана имени Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) нанес бы больше вреда, чем пользы», – говорится в заявлении.

    По их словам, законопроект чрезмерно расширяет полномочия президента США в сфере применения импортных пошлин и позволяет ему слишком гибко распоряжаться новыми санкционными инструментами. Демократы считают, что эти недостатки грозят ростом цен в США и одновременно способны подорвать долгосрочную поддержку Украины.

    Палата представителей, которую сейчас контролируют республиканцы, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций против России на следующей неделе. Процедурный комитет нижней палаты Конгресса ранее объявил, что рабочее заседание по рассмотрению инициативы пройдет 14 сентября.

    Микс, Нил и Байер отметили, что в целом поддерживают идею ужесточения ограничительных мер против России. Демократы заявили о намерении добиваться двухпартийных переговоров обеих палат Конгресса для выработки законопроекта с прочной поддержкой, а также призвали Белый дом без промедлений воспользоваться уже имеющимися у него полномочиями по расширению санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России, основным разработчиком которого был Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий президента.

    Журналист Эндрю Десидерио ранее оценивал шансы на принятие документа Палатой представителей как крайне низкие.

    Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против инициативы, назвав ее скрытой попыткой дать Белому дому право вводить пошлины против торговых партнеров США.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    12 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сравнил Москву с Нью-Йорком и заявил о явном превосходстве российской столицы.

    Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от первой поездки в Москву в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

    «Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка... Я не хотел этого узнать, но узнал», – сказал Карлсон.

    Карлсон отметил, что после публичных высказываний о Москве подвергался постоянной критике. Журналист подчеркнул, что говорил лишь о том, что видел собственными глазами, и не приукрашивал действительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон ранее заявил о значительном росте уровня жизни в России за последние 25 лет на фоне ухудшения ситуации в крупных американских городах.

    Журналист также отметил, что московское метро выглядит намного лучше американского благодаря отсутствию грязи, граффити и бездомных.

    Карлсон признавался, что Москва оказалась намного чище, безопаснее и приятнее любого города США, чем он был искренне удивлен.

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    11 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    @ Sam Wolfe/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские представители примут участие в министерской встрече Группы двадцати по энергетическим вопросам, которая пройдет на следующей неделе в американском штате Техас, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Соединенные Штаты направили российской стороне приглашение на министерское совещание Группы двадцати по энергетике, передает ТАСС. Мероприятие запланировано на 14-16 сентября и пройдет в Хьюстоне, штат Техас.

    «Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», – отмечается в сообщении агентства Reuters.

    Ранее российская делегация уже участвовала в мероприятиях G20 на территории США. Так, министр финансов Антон Силуанов присутствовал на встрече в Северной Каролине в конце августа – начале сентября. Кроме того, представители России участвовали в совещании по инновациям.

    В текущем году председательство в Группе двадцати осуществляют Соединенные Штаты. Итоговым событием станет саммит на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20.

    Российский министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом перспективы двусторонних финансовых отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активную работу российской делегации на декабрьской встрече лидеров G20 в Майами.

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    12 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины

    Минобороны сообщило о массированном ударе по металлургическим заводам и портам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, выпускающим продукцию для военных нужд. Под поражение также попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и суда, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Основными целями стали металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, сообщает Минобороны.

    В Запорожской области поражен комбинат «Запорожсталь». На предприятии производится листовой металлопрокат, который, используется для изготовления защитных конструкций, элементов брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

    В Днепропетровской области под удар попал металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники. Также поражен инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске, являющийся одним из крупнейших украинских производителей металлопроката для продукции военного назначения.

    Кроме того, российские военные нанесли удар по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам. Эти предприятия занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды, используемой в дальнейшем металлургическом производстве.

    В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. Также повреждены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 сентября российские военные атаковали металлургические заводы и сухогруз с вооружением в порту Черноморска. В конце августа Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса и портовую инфраструктуру Украины. Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за массированных ударов.

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    11 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    АТОР назвала самые популярные у китайских туристов города России

    АТОР: Туристы из Китая полюбили поездки в Мурманск и Приморский край

    АТОР назвала самые популярные у китайских туристов города России
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гости из Китая стали чаще выбирать для путешествий по России Мурманск и Приморье, открывая для себя новые туристические направления за пределами столиц, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    Помимо традиционных туристических маршрутов, гости из Поднебесной активно интересуются новыми направлениями, передает РИА «Новости». Ломидзе рассказала об этом на седьмом российско-китайском предпринимательском форуме.

    «Это Москва, Петербург, Мурманск, Приморье», – пояснила она, говоря о самых востребованных у китайцев российских городах. Особое внимание путешественники уделяют приграничным территориям, таким как Хабаровский и Амурский края, а также озеру Байкал.

    В сентябре 2023 года Пекин ввел безвизовый режим для россиян сроком на 30 дней. Москва ответила аналогичным шагом в декабре того же года. Позже страны продлили действие соглашения до конца 2027 года.

    Турпоток из Китая в Россию за первые шесть месяцев 2026 года увеличился на 20%. При этом число россиян, посетивших КНР, выросло на 54%, сообщил ранее сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об увеличении туристического обмена с Китаем на 43% за первое полугодие.

    Спецпредставитель президента Борис Титов спрогнозировал полный отказ от виз между Москвой и Пекином после 2027 года.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте числа китайских гостей благодаря взаимной отмене туристических виз.

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    11 сентября 2026, 15:12 • Новости дня
    Младший сын Лукашенко стал лейтенантом подразделения армии Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его младший сын тайно проходит военную службу в звании лейтенанта, совмещая ее с изучением биотехнологий.

    Белорусский лидер поделился подробностями жизни своего младшего сына, передает ТАСС. Выяснилось, что молодого человека призвал на службу в армию министр обороны республики Виктор Хренин.

    «Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении», – заявил Лукашенко.

    Помимо выполнения воинского долга, молодой человек продолжает заниматься наукой. В свободное время он уделяет внимание биотехнологиям, которые ранее осваивал в вузе, добавил белорусский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, младший сын белорусского лидера поступил в Пекинский университет после окончания обычной деревенской школы.

    Ранее президент Белоруссии опроверг слухи о передаче власти Николаю.

    В апреле отец с сыном посадили деревья на территории строящегося Национального исторического музея в Минске.

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    11 сентября 2026, 14:46 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке дронов на Самару возросло до семи человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате утреннего налета беспилотников на Самару ранения получили семь человек, все они отпущены на амбулаторное лечение после осмотра врачами, сообщили в пресс-службе городской администрации.

    Количество горожан, пострадавших в результате утренней атаки беспилотных летательных аппаратов на Самару, увеличилось до семи человек, передает ТАСС.

    «Пострадали семь человек, всем оказана медицинская помощь, отпущены на амбулаторное лечение», – заявили в пресс-службе городской администрации.

    Ранее глава Самары Иван Носков сообщал, что всем пострадавшим при утреннем инциденте была своевременно оказана необходимая поддержка медиков. Погибших в результате налета беспилотников нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе четыре человека пострадали при атаке беспилотников на логистический комплекс Ozon в Самарской области.

    В июле из-за налета дронов на регион погиб один мужчина.

    В июне вражеские аппараты повредили здания нескольких местных промышленных предприятий.

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    11 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Россиянке в США пригрозили 20 годами тюрьмы за дебош в самолете

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданка России Кристина Кедышева может провести более 20 лет в американской тюрьме из-за агрессивного поведения на борту самолета, сообщили в окружном суде штата Мэн.

    «Подзащитная оставлена под стражей без возможности выхода под залог», – приводит РИА «Новости» сообщение инстанции. Вскоре состоятся предварительные слушания по этому делу. Кедышеву обвиняют по двум статьям: создание помех действиям летного экипажа и нападение.

    По первому обвинению ей грозит до 20 лет тюрьмы, по второму – до одного года. Также предусмотрены штрафы в размере 250 тыс. и 100 тыс. долларов соответственно.

    Инцидент произошел 8 сентября на рейсе Милан – Ньюарк. По данным следствия, женщина требовала алкоголь, отказалась занять свое место и попыталась открыть заднюю дверь самолета.

    Чтобы успокоить пассажирку, потребовались усилия пяти членов экипажа и других пассажиров. Кедышева нанесла удары, укусила бортпроводника и поцарапала пассажира. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Бангор в штате Мэн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года МВД России инициировало создание единого федерального списка деструктивных авиапассажиров.

    В декабре прошлого года самолет рейса Москва – Новокузнецк вернулся в аэропорт Шереметьево из-за агрессивной пассажирки.

    Ранее в США правоохранители задержали другую гражданку России за нападение на офицера пограничной службы.

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    11 сентября 2026, 13:01 • Новости дня
    Варшава решила создать европейский аналог спутниковой системы Starlink

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польша намерена создать собственный аналог спутниковой системы связи Starlink для стран Европейского союза, заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время визита на выставку военной промышленности в Кельце.

    «Мы говорим, что финалом может быть и будет польский Starlink», – обратился Туск к представителям космической отрасли, передает РИА «Новости».

    По его словам, надежная связь критически важна на современном поле боя, и Польша способна стать лидером в обеспечении такой автономии для Европы. На реализацию проекта потребуется несколько лет.

    Глава правительства также намекнул на сомнения стран ЕС в надежности Starlink из-за личности владельца SpaceX Илона Маска. Безопасность региона не должна зависеть от решений одного человека, подчеркнул премьер.

    Ранее компания SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи Starlink, куда входят более 30 стран. Теперь польским пользователям при длительных поездках по Европе придется покупать значительно более дорогие тарифы – до 175 долларов в месяц вместо прежних 48 долларов.

    Официальных причин решения SpaceX не назвала. В отрасли предполагают, что это связано с перепродажей или неконтролируемым использованием терминалов, закупленных в Польше для Украины. С 2022 по 2024 год в Киев через Польшу было передано около 25 тыс. устройств.

    Также не исключается связь с публичными разногласиями между Маском и польскими политиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2026 года глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил Илону Маску прекратить оплату услуг Starlink для украинской армии из-за исключения страны из европейского региона связи.

    Россия стала применять отечественную спутниковую систему «Рассвет» для работы беспилотников в зоне спецоперации.

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    11 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    В Кремле назвали условие встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС

    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться при их присутствии на АТЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина может состояться на ноябрьском саммите АТЭС в Китае при условии их личного присутствия, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на полях предстоящего форума, передает РИА «Новости». По его словам, главное требование для организации встречи – одновременное нахождение всех трех государственных деятелей в принимающей стране.

    «Для этого нужно, чтобы все три лидера были в Китае. То, что один лидер будет – это миллион процентов. Это китайский лидер», – подчеркнул Ушаков, отвечая на вопросы журналистов о возможных обстоятельствах проведения переговоров.

    Представитель Кремля также добавил, что Путин уже подтвердил свое намерение посетить мероприятие. Кроме того, американская сторона тоже готовит визит Дональда Трампа на саммит, который состоится с 18 по 19 ноября 2026 года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность проведения трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к беседе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков указал на активное обсуждение идеи подобного саммита в обществе.

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    11 сентября 2026, 16:56 • Новости дня
    Шведский самолет-разведчик замечен у российских границ над Финляндией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воздушное судно Gulfstream S102B Korpen шведских военно-воздушных сил проводит радиолокационную разведку над территорией Финляндии неподалеку от границы с Россией.

    Борт поднялся в воздух с авиабазы в Линчепинге около десяти часов утра по московскому времени и направился на северо-восток, выяснило РИА «Новости». Достигнув финского воздушного пространства, самолет начал кружить вдоль границы с Россией в северной части страны.

    По состоянию на 15.50 борт сменил курс и полетел на юг в сторону Балтийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце шведский самолет-разведчик Gulfstream IV начал патрулирование воздушного пространства вблизи Карелии и Мурманской области.

    Несколькими днями ранее американский стратегический борт Boeing RC-135W приблизился к границам России над акваторией Баренцева моря.

    До этого другой шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR выполнил полет вдоль российско-финской границы.

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    11 сентября 2026, 20:32 • Новости дня
    Локализованный в Индии автомат АК-203 прошел заводские испытания

    «Калашников»: Индийская версия АК-203 прошла заводские испытания

    Локализованный в Индии автомат АК-203 прошел заводские испытания
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийская версия автомата АК-203 успешно прошла заводские испытания и направлена в вооруженные силы страны для проведения войсковой апробации, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Лушников сообщил о завершении заводских испытаний локализованного автомата АК-203. Оружие передано индийским военным для дальнейших проверок, передает РИА «Новости».

    «Мы сделали на 100% индийский АК-203. Сейчас он прошел заводские испытания и уходит в армию на войсковую апробацию», – заявил руководитель предприятия в эфире Первого канала.

    Отвечая на вопросы о качестве индийской версии, Лушников отметил, что вся продукция под маркой концерна соответствует строгим стандартам. Производство автоматов ведется на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited. Поставки оружия для министерства обороны Индии начались в 2023 году, общий объем заказа превышает 600 тыс. единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года концерн «Калашников» досрочно выполнил экспортный контракт на поставку модернизированных автоматов АК-203.

    Ранее генеральный директор совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited Судхир Кумар Шарма анонсировал передачу индийским военным полностью локализованной версии оружия.

    До этого интерес к покупке производимых в Индии автоматов проявили представители порядка десяти государств мира.

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    12 сентября 2026, 10:47 • Новости дня
    Украинская ПВО пропустила все российские баллистические ракеты

    Генштаб ВСУ сообщил о провале попыток перехватить баллистические ракеты России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Противник признал, что минувшей ночью зенитные комплексы вооруженных сил Украины оказались бессильны перед массированным ударом и не сбили ни одной баллистической ракеты.

    Данные о нулевой эффективности украинской противовоздушной обороны следуют из сводки Генерального штаба, передает ТАСС. Тремя днями ранее командование Воздушных сил также подтвердило неспособность отразить атаки баллистикой и крылатыми ракетами «Бандероль».

    На фоне регулярных провалов киевские власти продолжают требовать от западных союзников дополнительные зенитные комплексы и боеприпасы к ним. Однако поставки вооружений заметно сократились из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 сентября украинские системы ПВО также не перехватили ни одной российской баллистической ракеты. В конце августа Воздушные силы ВСУ тоже признали аналогичный провал.

    А еще в июле глава Украины Владимир Зеленский заявил о бессилии украинской противовоздушной обороны перед баллистикой.

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    12 сентября 2026, 09:40 • Новости дня
    Уралвагонзавод передал армии новые танки Т-90М и Т-72Б3М

    Российские войска получили модернизированные танки Т-90М и Т-72Б3М с улучшенной защитой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» (УВЗ, в составе госкорпорации «Ростех») поставил в войска ко Дню танкиста партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М, оснащенных усовершенствованной всеракурсной защитой, сообщили в пресс-службе концерна.

    «Концерн «Уралвагонзавод» поставил в российскую армию очередные партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. Боевые машины, отправленные российским военным в преддверии Дня танкиста, оборудованы усовершенствованной всеракурсной защитой. Работа над повышением защищенности, эксплуатационных и технических характеристик бронетехники ведется непрерывно с учетом отзывов и пожеланий танкистов с передовой», – сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

    На заводе отметили, что регулярные отгрузки боевых машин подтверждают способность коллектива справляться с растущими объемами производства. Современная бронетехника получает высокие оценки от военнослужащих за простоту в управлении, легкость освоения и отличную ремонтопригодность. Инженеры постоянно взаимодействуют с бойцами, чтобы оперативно адаптировать технику к требованиям реального боя.

    Как уточнил представитель Минобороны, предприятие качественно и в срок выполняет все обязательства перед армией. Особое внимание сейчас уделяется сохранению жизней экипажей, для чего конструкторы внедряют дополнительную защиту танков от ударов беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за время спецоперации концерн «Уралвагонзавод» в четыре раза увеличил выпуск военной продукции. Российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв» с учетом реального боевого опыта. Генеральный конструктор предприятия Андрей Терликов отметил высочайшую эффективность этой машины в зоне боевых действий.

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