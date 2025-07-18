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Генерал Шарма сообщил о начале поставок индийских АК-203
Первые полностью локализованные автоматы AK-203 с собственным названием Sher поступят в индийскую армию к концу 2025 года, заменив устаревшее оружие.
Вооруженные силы Индии получат первые автоматы AK-203 полностью местного производства к концу текущего года, сообщил генеральный директор совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) генерал-майор Судхир Кумар Шарма.
По его словам, полностью отечественная версия АК-203 под названием Sher («Лев») будет поставлена к 31 декабря 2025 года, передает ТАСС.
Шарма отметил, что в настоящее время уровень локализации производства автоматов составляет 50%. К октябрю этого года доля национальных компонентов в AK-203 должна достичь 70%. Автоматы AK-203 заменят устаревшие модели Indian Small Arms System (INSAS), которые долгое время находились на вооружении армии Индии, сообщает The New Indian Express.
Контракт на поставку свыше 600 тыс. автоматов AK-203 был заключен в декабре 2021 года и оценивается в 52 млрд рупий. С индийской стороны в проекте участвуют Defense PSUs-Advanced Weapons & Equipment India Limited (AWEIL) и Munitions India Limited (MIL), с российской – Рособоронэкспорт и концерн «Калашников». Россиянам принадлежит 49,5% акций предприятия.
Согласно контракту, завершить поставки планировалось к декабрю 2032 года, однако генерал Шарма заверил, что все автоматы поступят в войска к середине 2030 года, что на 22 месяца раньше графика. Сейчас IRRPL уже передала индийской армии около 48 тыс. AK-203, половина которых произведена из индийских компонентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских зенитных ракетных систем С-500. Индия заключила контракт на поставку танковых двигателей из России на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия расширяют сотрудничество в сфере военной техники и уже подписали контракты на сумму около 80 млрд долларов.