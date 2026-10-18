Расходы на бундесвер нарушили критерии устойчивости бюджета Германии

Tекст: Ольга Иванова

Финансовые планы Германии на 2028–2030 годы перестали соответствовать большинству критериев бюджетной устойчивости. Проблема возникла из-за резкого роста расходов на модернизацию бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Suddeutsche Zeitung.

Совет стабильности оценивает немецкий бюджет по четырем параметрам: разнице между доходами и расходами, доле покрываемых кредитами трат, общему размеру госдолга, а также соотношению налоговых поступлений и процентных выплат по займам. Согласно правительственному докладу, в 2026 и 2027 годах планы не будут соблюдать один из параметров, а с 2028 года – сразу три критерия из четырех. В частности, к 2028 году бюджет сможет уложиться лишь в требования по разнице между доходами и расходами.

Несоответствие нормам вызвано выделением дополнительных десятков миллиардов евро на нужды армии начиная с 2025 года. Конституция страны позволяет оплачивать оборонные расходы за счет кредитов в обход ограничений «долгового тормоза». Правила Евросоюза также делают для них исключение, однако немецкие механизмы контроля пока не изменены. Теперь власти Германии планируют ускоренно адаптировать внутренние правила под предписания ЕС, избегая официальной оценки угрозы бюджетного кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье аудиторы выявили дыру в бюджете Германии на 108 млрд евро.

В прошлом году у Германии возник рекордный дефицит бюджета из-за расходов на оборону.