Фарфоровая фабрика Kahla в Германии объявила о закрытии

Bild: Фарфоровая фабрика Kahla объявила о закрытии из-за высоких цен на газ

Tекст: Мария Иванова

Предприятие подало заявление на банкротство еще в начале года. Причиной закрытия стало снижение количества заказов и рост производственных расходов из-за подорожания энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Конкурсный управляющий Рольф Ромбах сообщил, что фабрике не удалось привлечь инвесторов. «К сожалению, переговоры с двумя турецкими инвесторами не завершились успехом», – сказал Ромбах.

Производство фарфора завершится в конце октября, до конца года изделия будут окрашивать. Продажи продолжатся до марта следующего года. По словам Ромбаха, цены на газ делают масштабное производство фарфора в Германии невозможным. История фабрики насчитывает более 180 лет, во времена ГДР она была центром фарфорового производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета Telegraph сообщила, что Германия столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны.

В пятницу крупнейшая сеть универмагов Германии подала на банкротство.

В прошлом месяце Бундесбанк предрек сохранение высокой инфляции в ФРГ из-за энергокризиса.