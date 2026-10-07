Tекст: Денис Тельманов

Германия движется в сторону всестороннего кризиса в разных сферах – от политики и автомобильной промышленности до национальной футбольной команды, передает РИА «Новости» со ссылкой на колонку Пошардта в The Telegraph.

По словам журналиста, правительство «большой коалиции» социал-демократов и христианских демократов превратилось «в блеклую тень» своего прошлого на фоне снижающейся поддержки, а сама Германия стала «страной лунатиков».

Пошардт также подчеркнул, что задержание по подозрению в шпионаже экс-главы немецкой разведки Августа Ханнинга нанесло сильный «удар по хрупкой самооценке» государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник задержание бывшего главы разведки ФРГ назвали началом возможной охоты на шпионов в Германии.

Летом гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о деиндустриализации и спаде немецкой экономики из-за разрыва связей с Россией.

В марте эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке.