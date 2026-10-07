Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.4 комментария
Telegraph: Германия столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой
ФРГ переживает беспрецедентный со времен Второй мировой войны экзистенциальный кризис, затрагивающий все сферы жизни общества, заявил журналист Ульф Пошардт в статье для The Telegraph.
Германия движется в сторону всестороннего кризиса в разных сферах – от политики и автомобильной промышленности до национальной футбольной команды, передает РИА «Новости» со ссылкой на колонку Пошардта в The Telegraph.
По словам журналиста, правительство «большой коалиции» социал-демократов и христианских демократов превратилось «в блеклую тень» своего прошлого на фоне снижающейся поддержки, а сама Германия стала «страной лунатиков».
Пошардт также подчеркнул, что задержание по подозрению в шпионаже экс-главы немецкой разведки Августа Ханнинга нанесло сильный «удар по хрупкой самооценке» государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник задержание бывшего главы разведки ФРГ назвали началом возможной охоты на шпионов в Германии.
Летом гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о деиндустриализации и спаде немецкой экономики из-за разрыва связей с Россией.
В марте эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке.