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    6 октября 2026, 20:30 • В мире

    Арест экс-главы разведки ФРГ положит начало охоте на шпионов в Германии

    Арест экс-главы разведки ФРГ положит начало охоте на шпионов в Германии
    @ Michael Kappeler/DPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Андрей Резчиков

    В Германии разгорается крупнейший шпионский скандал последних лет: по статье «госизмена» арестован бывший глава BND Август Ханнинг. Его подозревают в передаче секретных сведений, в том числе о российской армии и иранской ядерной программе. Эксперты предупреждают: дело способно серьезно ударить по немецким спецслужбам и вскрыть уязвимости всей системы безопасности ФРГ.

    В Германии арестовали бывшего главу Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Августа Ханнинга. Он руководил ведомством с 1998 по 2005 год, в период правления канцлера Герхарда Шредера. По информации местных СМИ, его подозревают в получении сведений, составляющих гостайну, покушении на государственную измену и шпионаже – при этом страна, в пользу которой он мог работать, пока не называется. Ордер на арест выдала Федеральная прокуратура Германии.

    Как сообщает Tagesschau, Ханнинга арестовали утром во вторник сотрудники полиции в его доме в Нордвальде. В Баварии в тот же день задержали еще одного бывшего высокопоставленного сотрудника немецкой разведки – Манфреда Д. Ранее он возглавлял аппарат Ханнинга и до весны 2026 года работал в разведслужбе. Его подозревают в пособничестве покушению на государственную измену и шпионаже.

    Согласно материалам дела, Манфред Д. как минимум до 2022 года за деньги передавал Ханнингу информационные материалы для еженедельных совещаний в ведомстве федерального канцлера, проводимых в режиме строгой конфиденциальности. Всего речь может идти примерно о двух тысячах документов, в том числе, как утверждают источники издания, о материалах по иранской ядерной программе и российской армии.

    Следствие проверяет версию о том, что 80-летний Ханнинг как минимум в одном случае использовал полученные сведения для подготовки аналитического материала в интересах иностранной разведки. При этом, по данным немецких СМИ, речь идет не о России. В другом случае бывший глава BND, предположительно, использовал информацию из внутренних документов службы при общении с иностранным агентом.

    К Ханнингу и его бывшему подчиненному следователи вышли в рамках расследования другого дела – о похищении двух детей немецкой предпринимательницы Кристины Блок, добавляет Bild. В рамках этого расследования в сентябре 2025 года в доме и офисах Ханнинга прошли обыски. При изучении изъятых материалов полиция обнаружила электронный носитель с секретными документами разведки ФРГ, которыми экс-глава BND не должен был располагать, поскольку уволился 20 лет назад. После этого материалы передали федеральным властям.

    По информации Bild, Ханнинг в последние годы испытывал серьезные финансовые проблемы: его пенсию уже несколько лет взыскивали в счет долгов. Они возникли после его работы в наблюдательном совете латвийского PNB Banka. Банк обанкротился в 2019 году, а конкурсный управляющий требовал с Ханнинга и других членов совета 32 млн евро компенсации.

    Дело Ханнинга стало уже вторым крупным расследованием, связанным с сотрудниками BND, за последние несколько лет. В Берлинском камерном суде (Kammergericht) с 13 декабря 2023 года идет процесс над бывшим сотрудником разведки Карстеном Л. и его сообщником Артуром Э. Их обвиняют в государственной измене и шпионаже в пользу России. Если подозрения против Ханнинга подтвердятся, его дело может стать одним из крупнейших шпионских скандалов в истории ФРГ.

    Напомним, Ханнинг возглавлял BND с 1998 по 2005 год. После ухода из разведки он стал статс-секретарем министерства внутренних дел Германии, а позднее работал консультантом в сфере безопасности и бизнеса, поддерживая, в частности, связи с Россией и Китаем, а также тесные контакты с Израилем.

    Особый интерес представляет и время ареста Ханнинга. За день до событий нынешний глава немецкой разведки Мартин Егер заявил об угрозе втягивания Германии в «вооруженный конфликт» с Россией. Он обвинил Москву в «теневой войне» и гибридных атаках. В Кремле эти утверждения назвали безосновательными. По словам пресс-секретаря российского лидера, Берлин создает из России эфемерного врага. Он считает, что ФРГ регулярно пользуется таким информационным приемом, чтобы оправдать расходы на милитаризацию.

    Эксперты уже называют арест Ханнинга тектоническим сдвигом для всего западного разведывательного сообщества. Этот человек семь лет руководил одной из ключевых разведок НАТО и имел доступ к самым охраняемым тайнам альянса.

    Германский политолог Александр Рар лично знал Ханнинга. «Я работал с ним в рамках своей общественной и научной деятельности в Германском совете внешней политики, когда Ханнинг трудился в администрации канцлера Гельмута Коля. Потом он возглавлял BND. Я встретил Ханнинга последний раз десять лет назад в Берлине, когда он уже вышел на пенсию и работал свободным консультантом для немецких фирм», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    По его мнению, если подтвердятся подозрения в шпионаже в отношении экс-главы BND, то это станет «беспрецедентным по своим масштабам скандалом вокруг немецких спецслужб». «В истории объединенной Германии еще не было предполагаемого случая государственной измены, в котором фигурировал бы настолько высокопоставленный бывший разведчик», – отметил собеседник.

    Он напомнил, что для BND это уже второй серьезный инцидент за последние несколько лет. «В настоящее время бывшего руководителя одного из подразделений службы обвиняют в шпионаже в пользу России. Речь идет об утечке совершенно секретной информации о кибероперациях разведки», – указал Рар.

    «Арест Ханнинга по статье «госизмена» – это сенсация для послевоенной Германии.

    Но скандал только начинает раскручиваться, и подробностей пока мало. Совершенно непонятно, на какую страну и какую разведку он работал», – отметил германист Тимофей Борисов. По словам спикера, Россия в официальных заявлениях пока никак не фигурирует. «Вполне возможно, речь шла об Израиле или какой-то другой стране. Его имя сейчас связывают со скандалом вокруг семьи Блок и стейк-хауса, с запутанной историей похищения детей из Дании», – рассказал Борисов.

    При этом эксперт не исключил, что российский след будут пытаться искать. Ханнинг приезжал в Россию в статусе главы BND, а в 2004 году после теракта в Беслане посещал захваченную школу и выступал в Бундестаге. «Это могут сейчас припомнить и попытаться натянуть российский след, представить дело так, что он действовал по указке Москвы и «продался России». В нынешней Германии охота на ведьм идет повсюду, так что исключать этого нельзя. Но пока официально российского следа нет, и это тоже важно фиксировать», – подчеркнул эксперт.

    Для Москвы, считает Борисов, дело само по себе ничего не меняет. «Он не был другом России. Это представитель враждебной нам разведки, который работал против нас и имел партнерские отношения со спецслужбами США. Да, в Беслане он повел себя честно и по-мужски, но не более того. В России вряд ли будут проявлять активность: нас это напрямую не касается».

    Основные последствия скандала эксперт видит внутри самой Германии – прежде всего для системы безопасности. Ханнинг после ухода с поста главы BND оставался влиятельной фигурой, занимал высокие должности в системе безопасности и был советником по безопасности в МВД Германии.

    «Скандал играет на руку тем, кто требует расширения полномочий спецслужб – по модели, которую АНБ и другие спецслужбы США получили после терактов 11 сентября 2001 года.

    Соответствующая реформа закона о спецслужбах уже готовится, и там заложены очень серьезные изменения. Если они пройдут, спецслужбы смогут активнее следить, прослушивать и подсматривать за бывшими и действующими политиками, чиновниками, разведчиками и контрразведчиками. Это создает атмосферу страха и тотальной слежки», – пояснил германист.

    По мнению Борисова, новые возможности спецслужб могут коснуться и политических сил, набирающих популярность: с правого фланга – «Альтернативы для Германии», с левого – Левой партии. «За ними можно будет активнее наблюдать, прослушивать телефоны, получать доступ к переписке, без решения суда вторгаться в жилища и проводить обыски. Нынешний скандал с Ханнингом только подтверждает эту нездоровую тенденцию», – рассуждает эксперт.

    Еще одним последствием может стать сокращение обмена разведывательной информацией с зарубежными партнерами. Германия не входит в альянс «Пяти глаз», однако тесно сотрудничает с его участниками. «BND исторически отличается сдержанностью: это служба по сбору информации, а не наступательная разведка, и ее деятельность законодательно ограничена. Контакты с другими спецслужбами требуют контроля со стороны Бундестага и соответствующих разрешений. Поэтому союзники могут ограничить обмен разведывательной информацией с Берлином, но осторожно, понимая, что архивы BND и так не были полностью прозрачны для них», – предположил эксперт.

    Кроме того, оппозиция в Бундестаге уже требует расследования. По словам Борисова, оно может привести и к отставкам чиновников, отвечающих за контроль над спецслужбами. Не исключает он и попыток связать историю Ханнинга с Герхардом Шредером, при котором тот возглавлял BND. «Скандал находится в самой начальной стадии, и дальше может быть все что угодно. Но уже сейчас очевидно: это серьезнейший удар по репутации немецких спецслужб и всей системы безопасности ФРГ», – резюмировал Борисов.

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